Минфин не стал возвращаться на рынок заимствований
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Минфин сообщил, что не будет проводить аукцион по размещению ОФЗ в среду, 26 сентября. Как и неделю назад, ведомство объяснило решение продолжить паузу стремлением стабилизировать ситуацию на долговом рынке, следует из сообщения на сайте ведомства.
Минфин более месяца не соблюдает привычный график размещений ОФЗ. Ведомство отменило аукцион 22 августа – в день объявления о санкциях в связи с «делом Скрипалей», а через неделю смогло разместить лишь 88% выпуска на 15 млрд руб. C начала сентября Минфин бумаги не размещал: запланированные на 5, 12 и 19 сентября аукционы были отменены. Министр Антон Силуанов указывал, что ведомство вернется на рынок в случае стабилизации рыночной конъюнктуры: «Заимствовать любой ценой мы не будем».
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