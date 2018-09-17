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Экономика
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Силуанов назвал условие возвращения России на рынок госдолга

Ведомости
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Министр финансов, первый вице-премьер России Антон Силуанов заявил, что Минфин будет с осторожностью действовать на рынке госдолга: «Мы так же будем реагировать на ситуацию на рынке госдолга: если в последний раз мы не выходили на заимствования, то будем так же аккуратно мониторить ситуацию (и в дальнейшем. — «Ведомости».). Заимствовать любой ценой мы не будем — будем мониторить ситуацию и выходить на рынок, только если складывается благоприятная ситуация», — сказал министр.

По оценке Силуанова, отказ ЦБ от закупок валюты на рынке до конца года не создаст проблемы для Минфина. По словам Силуанова, позиция ЦБ в отношении закупок валюты на открытом рынке скоординирована с Минфином: «У нас никаких проблем здесь не будет, у нас скоординированная позиция с ЦБ», — сказал Силуанов.

Минфин продолжит закупать валюту вне рынка (у ЦБ): «Да безусловно. Здесь у нас никаких проблем нет с точки зрения создания наших резервов», — сказал Силуанов, отвечая на уточняющие вопросы.

Ранее Минфин объявил несостоявшимся запланированный на 5 сентября аукцион по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) на 15 млрд руб. с погашением в 2024 г. в связи с резко возросшей волатильностью на финансовом рынке. До этого Минфин отказался от проведения аукциона ОФЗ, взяв паузу на неделю впервые за четыре месяца. Ведомство объяснило это резким ростом волатильности на финансовых рынках из-за санкций США, а также позицией участников аукционов. Ранее Минфину также несколько раз не удавалось занять планируемую сумму.

В августе инвесторы активно распродавали российский госдолг, что повысило доходность ОФЗ, в результате чего заимствования стали значительно дороже. Нестабильность рынка и резкое ослабление рубля в августе вынудили Центробанк до конца сентября приостановить закупки иностранной валюты на внутреннем рынке для Минфина.

Выбор редактора
Политика
Новости

МИД назвал истерией заявления Швейцарии об активности российских спецслужб

Ведомости
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Министерство иностранных дел России назвало бездоказательными и неприемлемыми заявления Швейцарии о растущей активности российских спецслужб на территории страны. «Нагнетание "шпионской" истерии без каких-либо на это оснований не идет на пользу российско-швейцарским отношениям, которые неизменно строились на основе взаимного уважения и доверия», — говорится в комментарии МИДа.

В понедельник Швейцария сообщила об ужесточении процедуры аккредитации для российских дипломатов и призвала Россию «прекратить нелегальную деятельность» на территории страны. Об этом «РИА Новости» сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства Швейцарии. 

Ведомство подтвердило, что с весны три раза вызывало российских дипломатов для получения разъяснений по делу Скрипалей и ситуации вокруг лаборатории в Шпице.

На прошлой неделе нидерландская газета NRC Handelsblad и швейцарское издание Tages-Anzeiger опубликовали совместное расследование, из которого следовало, что двое российских агентов в швейцарском городе Шпиц пытались шпионить за лабораторией, которая занимается исследованием биологического и химического оружия. По данным газет, весной россияне были задержаны и высланы. 

Лаборатория в Шпице проводила исследование после газовых атак в Сирии, а также изучала пробы с места отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.

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Бизнес
Новости

«Газпром» направит на дивиденды за 2018 год менее половины чистой прибыли

Ведомости
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«Газпром» и еще одна государственная компания направят на дивиденды за 2018 г. менее 50% чистой прибыли по МСФО, сообщил первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов.

«По "Газпрому" решение принято они заплатят меньше, чем 50%. Еще у нас принято несистемное решение, непринципиальное — "Газпром" меньше заплатит и еще одна компания», сказал Силуанов (его цитирует ТАСС). Название второй компании вице-премьер не уточнил. Он отметил, что других исключений не будет.

В апреле правление «Газпрома» предложило совету директоров сохранить дивиденды за прошлый год на уровне 2016 г. 8,04 руб. за акцию, или 190 млрд руб., то есть около 26% чистой прибыли по МСФО. Совет директоров и собрание акционеров одобрили это решение. В августе топ-менеджер «Газпрома» допустил, что по итогам нынешнего года компания может увеличить дивиденды.

Идея обязать все госкомпании платить акционерам 50% чистой прибыли появилась несколько лет назад. Но «Газпром» всегда платил меньше, объясняя это необходимостью вести масштабные стройки — среди них строительство «Силы Сибири», «Турецкого потока», «Северного потока — 2».

Топ-10 компаний мира по капиталовложениям

Экономика
Новости

Наталью Тимакову назначили зампредседателя Внешэкономбанка

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Зампредседателем Внешэкономбанка (ВЭБ) назначена бывший пресс-секретарь премьера Наталья Тимакова. Об этом говорится в пресс-релизе финансового института.

В новой должности Тимакова будет отвечать за взаимодействие с госорганами, курировать культурные проекты и вопросы корпоративной социальной ответственности в рамках направления по развитию современной городской экономики.

«Развитие современной городской экономики – одна из ключевых тем повестки Внешэкономбанка. Речь идет не только о создании комфортной городской среды. Это направление предполагает реализацию проектов по трансформации социокультурного пространства, интенсивное взаимодействие с местными сообществами, совместную выработку решений», – приводятся в сообщении слова председателя ВЭБа Игоря Шувалова. По его мнению, Тимакова легко вольется в команду финансового института и будет успешно решать поставленные задачи.

О том, что Тимакова может уйти с поста пресс-секретаря премьера Дмитрия Медведева, РБК со ссылкой на три источника сообщил 2 июля. По информации источников издания, Тимакова решила сменить сферу деятельности. В интервью «Коммерсанту» 17 сентября она подтвердила, что на новом посту будет курировать связи с госструктурами, корпоративную благотворительность, а также блок по урбанистике. «У Игоря Шувалова есть амбициозная идея превратить банк в настоящий институт развития. Не просто в структуру, которая поддерживает те или иные госпроекты, а в компанию, которая инвестирует в развитие территорий», – говорила она. Тимакова пояснила, что начала думать об уходе с должности пресс-секретаря Медведева еще три года назад. «В какой-то момент мне показалось, что все, что я могла сделать на этой позиции, я сделала», – сказала она.

Тимакова проработала с Медведевым 11 лет – с 2007 г., когда он стал первым вице-премьером.

Шувалов был назначен председателем ВЭБа в мае. До этого он занимал пост первого вице-премьера в прежнем правительстве Медведева.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

Россия и Китай хотят согласовать поставки газа по западному маршруту к концу года

Ведомости
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Перед российскими и китайскими компаниями поставлена задача подписать контракт на поставку газа по западному маршруту до конца года, сообщил вице-премьер России Дмитрий Козак (его слова приводит «Интерфакс»). Проект поставок по газопроводу «Сила Сибири — 2» предусматривает экспорт 30 млрд кубометров российского газа в год.

На прошлой неделе председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин на Восточном экономическом форуме во Владивостоке договорились в кратчайшие сроки согласовать поставки российского газа в Китай по западному маршруту.

Министр энергетики Александр Новак 12 сентября сообщил, что все технические условия поставок по западному маршруту уже согласованы, «осталось немного договориться».

Сейчас ключевой экспортный рынок для «Газпрома» — это Европа. Но доля компании в европейском импорте достигла максимума и больше расти не будет, считает Международное энергетическое агентство. Поэтому «Газпром» может наращивать экспорт только за счет китайского рынка.

Западный маршрут поставок газа обсуждается с 2006 г. Ресурсной базой для «Силы Сибири 2» должны стать запасы газа в Западной Сибири, в частности Бованенковское месторождение.

Эмоции Восточного экономического форума

Экономика
Новости

Национальный фонд Саудовской Аравии впервые привлек кредит

Ведомости
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Фонд национального благосостояния Саудовской Аравии (PIF) подписал соглашения с международными банками о привлечении синдицированного кредита на сумму $11 млрд, пишет The Wall Street Journal (WSJ). PIF впервые привлекает кредиты, отмечает издание.

Дополнительные средства понадобились госфонду для инвестиций в новые отрасли в Саудовской Аравии и на зарубежных рынках. Полученные деньги будут направлены «на общекорпоративные цели», говорится в сообщении PIF. Он не стал раскрывать названия банков, которые приняли участие в кредите.

Привлечение кредитов является нетрадиционной стратегией для государственных фондов – обычно они используют национальные ресурсы для наращивания благосостояния страны, отмечает WSJ. Но PIF имеет двойной мандат: его целью является не только увеличение национального богатства, но и создание новых отраслей в стране.

Ранее PIF инвестировал в такие американские компании, как Uber Technologies и Tesla. Фонд также финансирует проект создания высокотехнологического города вблизи Египта и Иордании.

Политика
Новости

США обвинили Россию в систематическом обходе санкций ООН против Северной Кореи

Ведомости
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Россия нарушает санкции, наложенные ООН на Северную Корею. Об этом заявила постоянный представитель США в ООН Никки Хейли, передает Reuters.

«Эти нарушения не единичны. Они носят систематических характер», — подчеркнула она. У США есть доказательства того, что Россия нарушает санкции ООН и эти нарушения «последовательны и имеют широкий диапазон», добавила Хейли.

В декабре 2017 г. и январе 2018 г. Reuters писал о том, что Россия экспортирует уголь в обход санкций через российские порты Находка и Холмск, а также о том, что были зафиксированы несколько случаев, когда российские суда доставляли контрабандную нефть в КНДР. Кремль заявил, что не слышал «никаких официальных заявлений на этот счет».

О том, что Россия помогает КНДР обходить санкции, заявлял и в интервью Reuters президент США Дональд Трамп. 

В 2017 г. Совбез ООН неоднократно принимал резолюции, ужесточающие санкции против КНДР в ответ на проведение ракетно-ядерных испытаний. В октябре этого же года из-за испытаний, проводившихся Северной Кореей, президент России Владимир Путин подписал указ о санкциях против этой страны. Были, в частности, введены ограничения в области научно-технического сотрудничества и торговли, а также банковской сфере.

В августе этого года The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на даныне российского МВД написала, что Россия выдала более 10 тыс. разрешений на работу рабочим из КНДР с сентября 2017 г. невзирая на запрет Совбеза ООН на привлечение рабочей силы из этой страны.

Бизнес
Новости

Heineken сменила гендиректора российского подразделения

Ведомости
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Пивоваренный концерн Heineken сменил гендиректора российского подразделения. Об этом говорится в пресс-релизе компании. «C 1 cентября 2018 г. российское подразделение голландской пивоваренной компании Heineken возглавил Баудевайн Хаарсм. На этой должности Баудевайн Хаарсм сменил Этьена Страйпа, назначенного гендиректором Heineken в Мексике – одного из самых крупных рынков в мире для компании», – отмечается в сообщении.

До назначения гендиректором российского подразделения Баудевайн Хаарсм возглавлял подразделение Восточной и Западной Африки. За несколько лет его руководства операционные компании данного региона достигли двузначного роста выручки и прибыльности, утверждается в пресс-релизе.

«Зная Россию еще с 90-х годов, когда я побывал здесь впервые, и немного владея русским языком, я очень рад, что мне представилась возможность вернуться в эту уникальную страну и возглавить столь непростой для пивоваренной отрасли рынок», — приводятся в сообщении слова Хаарсма. По его словам, ему предстоит приумножить успехи компании, достигнутые под руководством Страйпа.

Голландская Heineken — второй по величине в мире производитель пива. В России первым активом Heineken был петербургский завод «Браво интернэшнл», компания приобрела его в 2002 г. В портфеле Heineken на российском рынке такие бренды, как Heineken, Amstel, Desperados, Zlaty Bazant, Guiness, а также региональные марки «Охота», «Три медведя», «Степан Разин», «Окское». В первом полугодии 2018 г. продажи компании в России увеличились более чем на 10%. Рост был обеспечен хорошим результатам в сегменте недорогого пива, а также сохранением положительной динамики в премиальном сегменте.

Выбор редактора
Политика
Новости

МИД России назвал деструктивным шагом отказ Киева от договора о дружбе

Ведомости
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Решение президента Украины Петра Порошенко расторгнуть договор о дружбе с Россией демонстрирует его готовность «с легкостью разрушать все то, что нарабатывалось годами и десятилетиями». Об этом заявило Министерство иностранных дел России. По мнению российского МИДа, такие «деструктивные шаги» со стороны Киева наносят «колоссальный урон» российско-украинским отношениям и национальным интересам самой Украины.

«Народам России и Украины самой исторической судьбой предначертано жить в добрососедстве. К этому их побуждают и многовековое совместное прошлое, тесные духовные, культурные и родственные узы», — говорится в комментарии министерства. МИД выразил уверенность в том, что нынешний кризис в отношениях России и Украины «неизбежно будет преодолен».

В понедельник Порошенко подписал указ о прекращении действия договора о дружбе с Россией. Документ о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией был подписан президентами Борисом Ельциным и Леонидом Кучмой 31 мая 1997 г.

Документ закреплял принцип стратегического партнерства между странами, нерушимость существующих границ и принцип уважения территориальной целостности. Украинские власти полагают, что Россия нарушила все пункты договора. Действие документа прекратится 1 апреля следующего года.

Бизнес
Новости

Alstom запустила первый в мире поезд на водородном топливе

Ведомости
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Машиностроительная компания Alstom запустила в Германии первый в мире поезд на водородных топливных элементах — Coradia iLint. В понедельник он вышел на маршрут, соединяющий немецкие города Бремерферд, Куксхафен, Бремерхафен и Букстехуде.

На крыше поезда установлены цистерна с водородным топливом и топливный элемент. Он преобразует энергию водорода в электрический ток. Поезд способен развивать скорость до 140 км/ч. На одной заправке Coradia iLint может проехать около 1000 км, что сопоставимо с длительностью работы современного тепловоза.

Как отмечается в сообщении компании, поезд на водородном топливе отличается нулевым уровнем вредных выбросов в атмосферу и высокой производительностью. При этом состав движется практически бесшумно.

Недостатком таких поездов является высокая стоимость водородного топлива, а также недостаточное количество заправочных станций, отмечает телеканал Deutsche Welle.

Министр экономики и транспорта Нижней Саксонии, где был разработан поезд, заявил о планах в ближайшем будущем полностью заменить в регионе дизельные поезда на водородные. На эти цели выделено 81,3 млн евро. Планируется, что уже к 2021 г. число таких поездов увеличится до 14.

Политика
Новости

Путин и Эрдоган начали вторые за 10 дней переговоры о Сирии

Ведомости
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Президенты России и Турции сегодня встретились в Сочи во второй раз за последние 10 дней. Одной из тем переговоров вновь станет сирийское урегулирование, сообщил Кремль.

7 сентября президенты Владимир Путин и Реджеп Эрдоган виделись на сирийском саммите в Тегеране и не смогли прийти к общему мнению о военной операции в сирийском Идлибе. Спор двух президентов могли видеть зрители многих телевизионных каналов: вопреки первоначальной договоренности, большая часть переговоров прошла в открытом режиме.

Турция выступает против военной операции в Идлибе, которая может поставить под удар протурецкие силы в этой местности. Россия же обеспокоена концентрацией в Идлибе террористов, а также запусками беспилотников, угрожающими российской военной базе в Сирии, объяснял ранее Путин. В понедельник, до начала переговоров с Путиным, Эрдоган предложил «предпринять совместные действия против террористов, которые находятся внутри умеренной сирийской оппозиции» (в Идлибе): «Но давайте не будем искать оправданий, предлогов для проведения бомбежек этого региона» (цитата по ТАСС).

Путин, приветствуя Эрдогана в Сочи, предложил «поискать решения там, где их пока нет». Эрдоган же выразил надежду, что заявление лидеров после переговоров «даст новую надежду региону».

Выбор редактора
Технологии
Новости

ФАС заподозрила Samsung в координации цен на смартфоны

Ведомости
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) в ближайшее время рассмотрит вопрос о возбуждении дела в отношении Samsung о координации цен на смартфоны, сообщил заместитель руководителя службы Андрей Цариковский. Его слова приводит «Интерфакс».

Пресс-служба ФАС пояснила агентству, что сейчас в отношении компании открыто расследование. О каких именно моделях смартфонов Samsung идет речь, ведомство не сообщило. «Речь идет о нестарых моделях, они какое-то время уже в продаже в России», — рассказал собеседник агентства.

Антимонопольная служба ведет подобные проверки с 2016 г. Ранее ведомство неоднократно обвиняло российскую «дочку» Apple в координации цен на iPhone. Летом этого года ФАС также оштрафовала LG на 2,5 млн руб. за подобные действия.

С ноября 2016 г. ФАС изучала цены и на флагманские аппараты Samsung. В феврале 2017 г. ведомство сообщило, что не обнаружило нарушений при ценообразовании на смартфоны Samsung. Подобные проверки затрагивали Alcatel, Sony и Asus. Начальник управления по борьбе с картелями ФАС Андрей Тенишев объяснял «Ведомостям», что сами по себе одинаковые цены не нарушают закон, если они сложились в силу объективных экономических причин. Нарушение закона – это когда компания диктует цены и доказательством этого может, например, служить переписка менеджеров, говорил он.

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