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Силуанов назвал условие возвращения России на рынок госдолга

Министр финансов, первый вице-премьер России Антон Силуанов заявил, что Минфин будет с осторожностью действовать на рынке госдолга: «Мы так же будем реагировать на ситуацию на рынке госдолга: если в последний раз мы не выходили на заимствования, то будем так же аккуратно мониторить ситуацию (и в дальнейшем. — «Ведомости».). Заимствовать любой ценой мы не будем — будем мониторить ситуацию и выходить на рынок, только если складывается благоприятная ситуация», — сказал министр.

По оценке Силуанова, отказ ЦБ от закупок валюты на рынке до конца года не создаст проблемы для Минфина. По словам Силуанова, позиция ЦБ в отношении закупок валюты на открытом рынке скоординирована с Минфином: «У нас никаких проблем здесь не будет, у нас скоординированная позиция с ЦБ», — сказал Силуанов.

Минфин продолжит закупать валюту вне рынка (у ЦБ): «Да безусловно. Здесь у нас никаких проблем нет с точки зрения создания наших резервов», — сказал Силуанов, отвечая на уточняющие вопросы.

Ранее Минфин объявил несостоявшимся запланированный на 5 сентября аукцион по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) на 15 млрд руб. с погашением в 2024 г. в связи с резко возросшей волатильностью на финансовом рынке. До этого Минфин отказался от проведения аукциона ОФЗ, взяв паузу на неделю впервые за четыре месяца. Ведомство объяснило это резким ростом волатильности на финансовых рынках из-за санкций США, а также позицией участников аукционов. Ранее Минфину также несколько раз не удавалось занять планируемую сумму.

В августе инвесторы активно распродавали российский госдолг, что повысило доходность ОФЗ, в результате чего заимствования стали значительно дороже. Нестабильность рынка и резкое ослабление рубля в августе вынудили Центробанк до конца сентября приостановить закупки иностранной валюты на внутреннем рынке для Минфина.