Финансы / Рынки
Статья опубликована в № 4673 от 12.10.2018 под заголовком: Ураган над биржами

Технологические и китайские акции подвели рынок

Игроки вдруг испугались роста процентных ставок и торговой войны
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Участники рынка, похоже, всерьез обеспокоились повышением процентных ставок и неослабевающим торговым противостоянием США и Китая. «Всё падает, – сказала The Wall Street Journal Кэролин Ю Мауэр из BNP Paribas Asset Management. – В Китае больше всего беспокоит экономика. Сверх того – проблемы торговой войны. А теперь еще и техноакции в США распродают».

Индексы США потеряли в среду 3–4%. Американские техноакции падают с рекордных уровней (Apple и Amazon достигли капитализации в $1 трлн), китайский же Shanghai Composite с начала года снизился на 22%. В четверг он потерял 5,2%, а индекс Шеньчженьской биржи, где торгуется много технологических компаний, – 6,5%. Картину хорошо иллюстрирует NYSE FANG+ (включает 10 технологических гигантов из США и Китая), упавший в среду на 5,6%.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике