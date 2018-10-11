Технологические и китайские акции подвели рынок
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Участники рынка, похоже, всерьез обеспокоились повышением процентных ставок и неослабевающим торговым противостоянием США и Китая. «Всё падает, – сказала The Wall Street Journal Кэролин Ю Мауэр из BNP Paribas Asset Management. – В Китае больше всего беспокоит экономика. Сверх того – проблемы торговой войны. А теперь еще и техноакции в США распродают».
Индексы США потеряли в среду 3–4%. Американские техноакции падают с рекордных уровней (Apple и Amazon достигли капитализации в $1 трлн), китайский же Shanghai Composite с начала года снизился на 22%. В четверг он потерял 5,2%, а индекс Шеньчженьской биржи, где торгуется много технологических компаний, – 6,5%. Картину хорошо иллюстрирует NYSE FANG+ (включает 10 технологических гигантов из США и Китая), упавший в среду на 5,6%.
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