ЦБ дал банкам еще одну отсрочку

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Андрей Гордеев / Ведомости

В этом году ЦБ не будет ужесточать для банков резервирование по кредитам на сделки слияния и поглощения (M&A), объявил директор департамента банковского регулирования ЦБ Алексей Лобанов.

Регулятор не раз заявлял, что обеспокоен слишком активным финансированием сделок M&A. «Мы посмотрели, что значительная часть банков значительную часть кредитов предприятиям дает на финансирование сделок слияний и поглощений. Например, только по четырем банкам почти 2,5 трлн руб. даны кредиты предприятиям, но реально они шли не на развитие производства, а на покупку-продажу предприятий. По сути, это означает большие риски, потому что предприятие должно обслуживать из своей прибыли не только проценты по ставкам, которые взяты на развитие производственной деятельности, но и тот кредит, который дают собственники предприятия на покупку каких-то активов», – говорила в феврале этого года председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.