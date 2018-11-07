ЦБ не в курсе возможной смены собственника в лишившемся лицензии банке «Агросоюз»

ЦБ не получал информацию о смене владельцев в московском банке «Агросоюз» Александр Тарасенков / Интерпресс / ТАСС

ЦБ не получал информацию о смене владельцев в московском банке «Агросоюз», который сегодня утром был лишен лицензии. Об этом «Ведомостям» сообщила пресс-служба регулятора.

О смене собственника «Агросоюз» сообщил на прошлой неделе. Кредитная организация указывала, что бизнесмен Андрей Шляховой, который был единоличным владельцем «Агросоюза», продал банк. Имя покупателя банк не раскрыл. Однако смена собственника до сих пор никак формально не подтверждена. В справочнике кредитных организаций на сайте ЦБ Шляховой по-прежнему указан как единственный владелец «Агросоюза». Смены собственников в банке не было и по данным ЕГРЮЛ: с 1 ноября 2017 г. единственным владельцем «Агросоюза» остается Шляховой.

Представитель ЦБ уверяет, что информации о смене собственника «Агросоюза» в регулятору не поступало. Это не было сделано ни при подаче сведений о структуре собственности «Агросоюза», ни по процедуре уведомления о приобретении более 1% долей банка (а при покупке свыше 10% вовсе требуется согласование ЦБ). Также согласия ЦБ на сделку не просили и покупатели «Агросоюза», добавил он. Вместе с подачей данных ЕГРЮЛ новые собственники банка должны были подать документы в ЦБ, но и их регулятор не получал, отмечает представитель ЦБ.

«Агросоюз» занимал 192 место в рэнкинге «Интерфакс ЦЭА» с активами 10,7 млрд руб. Банк летом 2018 г. попал под санкции США: он был включен в санкционный список (SDN List). Минфин США объяснял, что банк провел «значительную» сделку для гражданина КНДР Хан Джан Су, который представляет интересы крупного банка Северной Кореи. Включение в SDN-список предусматривает максимально жесткие ограничения: заморозку всего имущества, находящегося в юрисдикции США, а также запрет американским гражданам вести какие-либо дела с этим банком.

ЦБ в пресс-релизе об отзыве лицензии подробно описал претензии к банку. Он недооценивал кредитные риски из-за чего ЦБ неоднократно требовал доформировать резервы из-за возможных потерь. Шляховой участвовал в «схемных» операциях, которые позволяли искусственно поддерживать капитал банка, сообщил ЦБ: за год третьи лица по доверенности от владельца банка внесли кассу банка порядка 750 млн руб. Также из кассы банка пропало свыше 1,3 млрд руб., что сопоставимо с размером собственных средств «Агросоюза», указывал ЦБ. Банк представлял документы, имеющие признаки фальсификации, а также оказывал противодействие проведению инспекционной проверки. Фондировался «Агросоюз» в основном за счет денег населения – они составляли 70% пассивов, указывал в пресс-релизе ЦБ.

По закону о банках и банковской деятельности владелец банка, у которого отозвали лицензию, автоматически попадает в «черный список»: его репутация признается неудовлетворительной и регулятор вправе ограничить принадлежащую ему долю в других банках. После отзыва лицензии у «Агросоюза» ЦБ предписал Шляхову снизить долю в другом его банке – уральском «УМ-банке». В рэнкинге «Интерфакс ЦЭА» этот банк с активами 3,2 млрд руб. находится на 298 месте.