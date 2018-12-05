Финансы / Банки
Статья опубликована в № 4710 от 05.12.2018 под заголовком: АСВ поможет заплатить

АСВ придумало, как увеличить выплаты клиентам рухнувших банков

Их заемщики теперь могут гасить кредиты онлайн
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АСВ запустило платежный портал для заемщиков банков с отозванной лицензией, сообщил представитель агентства. Сервис, разработка которого стоила 2,8 млн руб. (данные портала госзакупок), позволяет клиентам рухнувших банков оплатить кредит банковской картой или при помощи электронного кошелька. По словам представителя агентства, с помощью портала делать это можно уже на следующий день после отзыва у банка лицензии.

Заплатить по кредиту при этом непросто: после отзыва у банка лицензии его кассы закрываются, а агенты прекращают принимать платежи, объясняет представитель АСВ. После назначения агентства конкурсным управляющим платежи вновь можно проводить через кассы и агентов, но это не всегда доступно и удобно заемщику, добавляет он.

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