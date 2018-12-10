Банк «Траст» преследует людей, потерявших в нем деньги

Статья опубликована в № 4714 от 11.12.2018 под заголовком: Новый «Траст» доигрывает старые ноты

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«Траст» начал новую жизнь в роли банка плохих активов Денис Абрамов / Ведомости

Банк «Траст» после нескольких лет судебных разбирательств начал массово взыскивать судебные расходы с держателей кредитных нот. О его заявлениях «Ведомостям» рассказал представитель инициативной группы держателей нот Александр Очков.

В 2009–2014 гг. клиенты банка по совету его сотрудников переводили средства из вкладов в кредитные ноты – ценные бумаги двух голландских компаний. Те направляли деньги в субординированные кредиты «Трасту», пополнявшему таким образом капитал.