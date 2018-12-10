Статья опубликована в № 4714 от 11.12.2018 под заголовком: Новый «Траст» доигрывает старые ноты
Банк «Траст» преследует людей, потерявших в нем деньги
Он требует с владельцев кредитных нот компенсацию судебных расходов
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
«Траст» начал новую жизнь в роли банка плохих активов
Денис Абрамов / Ведомости
Банк «Траст» после нескольких лет судебных разбирательств начал массово взыскивать судебные расходы с держателей кредитных нот. О его заявлениях «Ведомостям» рассказал представитель инициативной группы держателей нот Александр Очков.
В 2009–2014 гг. клиенты банка по совету его сотрудников переводили средства из вкладов в кредитные ноты – ценные бумаги двух голландских компаний. Те направляли деньги в субординированные кредиты «Трасту», пополнявшему таким образом капитал.
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}