Финансы / Банки

«Открытие холдинг» смирился с потерей 28 млрд рублей в банке «Траст»

Он отказался от иска к АСВ, требующему вернуть кредит на санацию банка
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«Открытие холдинг» отказался от иска к Агентству по страхованию вкладов (АСВ) и банку «Траст» на 28 млрд руб., сообщил «Интерфакс» из зала суда. Причины отказа на заседании названы не были, Арбитражный суд Москвы прекратил производство по этому иску.

«Открытие холдинг» в июне подал иск к АСВ и «Трасту»: он потребовал признать недействительной сделку по передаче «Рост банку» долга холдинга в размере 28 млрд руб.

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