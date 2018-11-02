НПФ «Будущее» не смог взыскать с «Траста» 12,6 млрд рублей

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













В августе представитель «Будущего» говорил, что фонд предложил «Трасту» урегулировать спор Максим Стулов / Ведомости

Арбитражный суд Москвы в пятницу отклонил иск негосударственного пенсионного фонда «Будущее» и двух его управляющих компаний к банку «Траст», сообщил «Интерфакс» из зала суда. НПФ требует взыскать с «Траста» 12,55 млрд руб. за акции санируемого банка «ФК Открытие».

За несколько дней до передачи «ФК Открытие» в фонд консолидации банковского сектора ЦБ «Траст» выкупил за 40 млрд руб. более 12% его акций у трех фондов группы «Открытие»: НПФ РГС, НПФ электроэнергетики и «Лукойл-гаранта». В результате доля «Траста» в банке превысила 75%, указывало «Будущее», но обязательной в таких случаях оферты другим миноритариям сделано не было. В итоге фонду не удалось избавиться от акций санируемого банка, которые обесценились, и он получил убытки. НПФ «Будущее» принадлежало 4,1% «ФК Открытие».