ЦБ не может определиться, кто пропустил оферту по акциям «ФК Открытие»

Максим Стулов / Ведомости

Центробанк возбудил в отношении «Открытие холдинга», бывшего мажоритарного акционера санируемого «ФК Открытие», и компании «Открытие Н» дела об административных правонарушениях, говорится в сообщение холдинга, распространенном в четверг. Регулятор счел, что компании пропустили оферту по акциям «ФК Открытие» и не направили ее другим держателям бумаг.

К 28 августа группа компаний, среди которых были «Открытие холдинг», «Открытие Н», банк «Траст», являлись владельцами 74,45% акций «ФК Открытие», при этом «Трасту» принадлежали 7,86% бумаг. В этот же день «ФК Открытие» приобрел 100% акций НПФ РГС, которому принадлежали 4,97% акций «ФК Открытие». В результате пенсионный фонд вошел в группу компаний, владеющих «ФК Открытие», и их совокупный пакет акций перевалил за 75%, что обязывает оставшимся акционерам направить публичную оферту. В тот же день почти 100% акций «Траста» купил сам «ФК Открытие». Однако оферту ни одна из компаний группы, владевших акциями «ФК Открытие», не сделала.

«Открытие холдинг» заявил, что претензии ЦБ необоснованны. Холдинг и «Открытие Н» не могут нести ответственность за сделки, которые проводили другие компании, в том числе банк «ФК Открытие» и банк «Траст». «Кроме того, сделки по приобретению НПФ РГС и банка «Траст» были проведены за день до введения временной администрации по настойчивому требованию самого ЦБ в рамках консолидации активов, которая была непременным условием проведения санации банка «ФК Открытие»», - говорится в сообщении холдинга.

До этого ЦБ озвучивал другую позицию. Накануне санации «ФК Открытие» около 13% его акций купил банк «Траст» у пенсионных фондов группы - НПФ РГС, НПФ электроэнергетики и «Лукойл-гаранта». Из данных, предоставленных «Ведомостям» Центробанком, следовало, что «Траст» начал получать бумаги 21 августа, а последняя сделка была заключена 28 августа, но закрыта была 30 августа (сделки проходили с расчетами Т+2 на бирже). Эти сделки не понравились еще одному бывшему акционеру «ФК Открытие» - НПФ «Будущее» (владел 4% бумаг). Фонд пожаловался в ЦБ, что после того, как «Траст» приобрел 13% «ФК Открытие», он вместе с группой аффилированных лиц стал владельцем 75% и должен был сделать оферту. Но тогда представитель ЦБ сообщил «Ведомостям», что оферту «Траст» делать был не должен. По версии регулятора, на 28 августа «Траст» и его аффилированные лица стали владельцами 74,5% акций «ФК Открытие» – 75%-ный порог превышен не был и обязанность направить остальным акционерам публичную оферту у «Траста» не возникла. На следующий день, 29 августа, в «Открытие» была введена временная администрация – и покупка последних 4,97% предстала в другом свете. «Траст» и его аффилированные лица действительно стали владельцами более 75% акций «ФК Открытие», но произошло это 30 августа и сделка совершалась между уже аффилированными лицами, а это тоже не влечет обязанности направлять остальным акционерам публичную оферту, говорил представитель ЦБ.

Однако на разбирательстве по иску двух управляющих компаний НПФ «Будущее» суду было передано письмо, в котором ЦБ подтверждает, что у «Траста» 28 августа возникла обязанность сделать оферту акционерам «ФК Открытие».

«Ведомости» направили ЦБ вопросы о том, кто должен был в итоге направить оферту, и ожидают ответа его представителя.