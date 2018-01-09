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«Открытие холдинг» получил 50 млрд рублей убытка

«Открытие холдинг» получил 50,3 млрд руб. убытка за 9 месяцев 2017 г. против чистой прибыли в 12,2 млрд руб. за тот же период 2016 г., следует из отчета холдинга.

На результаты компании повлиял рост «прочих расходов» (в 3,4 раза до 72,6 млрд руб.), увеличение расходов на уплату процентов (на 33% до 32 млрд руб.), а также выплата 9,5 млрд руб. налогов. Кроме того, в III квартале холдинг создал резерв на 16,4 млрд руб. под вложения в два выпуска евробондов банка «Открытие» на $100 млн и $200 млн.

Долгосрочные заемные средства на его балансе в III квартале выросли в 1,7 раза - до 479 млрд руб. с 283 млрд руб. на конец июня. Из них на кредиты и займы приходится 230,1 млрд руб., на облигационные займы - 248,8 млрд руб. Сумма задолженности холдинга перед бывшими «дочками» - банками «ФК Открытие» и «Трастом» - на конец сентября составила 64,8 млрд руб. и 98,5 млрд руб. соответственно. Кварталом ранее холдинг был должен банку «ФК Открытие» 34,8 млрд руб., задолженности перед «Трастом» в отчете указано не было.

«Открытие холдинг» до августа 2017 г. был головной структурой одной из крупнейших частных банковских групп России. ЦБ взял «Открытие» на санацию 29 августа. Этот банк стал первым, который регулятор спасал по новой схеме – через подконтрольный ему Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). Тогда ЦБ сообщал, что оздоровление «ФК Открытие» пройдет в два этапа, которые займут от 6 до 8 месяцев. Прежняя схема, когда Агентство по страхованию вкладов (АСВ) выдавало инвестору льготный кредит на оздоровление проблемного банка, занимала от 10 до 15 лет, указывал ЦБ.