Статья опубликована в № 4631 от 15.08.2018 под заголовком: Борис Минц остается без пенсий
Борис Минц отдает за долги одну из крупнейших пенсионных групп
ФГ «Будущее» перейдет под контроль кипрской Riverstretch Trading & Investments. Она может стать промежуточным владельцем
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В фондах Бориса Минца более 313 млрд руб. пенсионных накоплений россиян
Андрей Гордеев / Ведомости
Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) Бориса Минца, которые входят в финансовую группу «Будущее», вскоре сменят владельца. Группа перейдет под контроль к кипрской Riverstretch Trading & Investments (RT&I), об этом будет объявлено в ближайшем будущем, рассказали «Ведомостям» два человека, близких к одной из сторон сделки (ее сейчас согласовывает Центробанк, говорит один из них), и подтвердил кредитор O1 Group Минца.
Это часть процесса возврата долгов Минцев, объясняет их кредитор: это промежуточный этап, RT&I получит эти активы и затем решит, что с ними делать. Это техническая сделка, окончательного решения о судьбе НПФ еще нет, подтверждает человек, близкий к одной из сторон сделки.
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