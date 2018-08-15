Борис Минц отдает за долги одну из крупнейших пенсионных групп

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В фондах Бориса Минца более 313 млрд руб. пенсионных накоплений россиян Андрей Гордеев / Ведомости

Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) Бориса Минца, которые входят в финансовую группу «Будущее», вскоре сменят владельца. Группа перейдет под контроль к кипрской Riverstretch Trading & Investments (RT&I), об этом будет объявлено в ближайшем будущем, рассказали «Ведомостям» два человека, близких к одной из сторон сделки (ее сейчас согласовывает Центробанк, говорит один из них), и подтвердил кредитор O1 Group Минца.

Это часть процесса возврата долгов Минцев, объясняет их кредитор: это промежуточный этап, RT&I получит эти активы и затем решит, что с ними делать. Это техническая сделка, окончательного решения о судьбе НПФ еще нет, подтверждает человек, близкий к одной из сторон сделки.