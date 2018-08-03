Пенсионные фонды ФГ «Будущее» пытаются вернуть инвестиции в дефолтные бонды
Фонды подали второй иск о досрочном погашении облигаций
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Фонды подали иск, чтобы вернуть средства, инвестированные в облигации
Евгений Разумный / Ведомости
Пенсионные фонды «Будущее», «Телеком-союз», «Социальное развитие» (входят в финансовую группу «Будущее» Бориса Минца) и их УК «Конкорд управление активами» 1 августа подали иск в Арбитражный суд Москвы к компании «Прайм финанс», следует из картотеки арбитражных дел. Сумма иска составляет 8,8 млрд руб.
Фонды подали иск, чтобы вернуть средства, инвестированные в облигации «Прайм финанс», сообщил «Ведомостям» представитель ФГ «Будущее». «В рамках иска фонды требуют досрочного погашения биржевых облигаций, выплаты накопленного купонного дохода, а также процентов за пользование чужими денежными средствами», – говорит он.
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