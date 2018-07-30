Пенсионные фонды Бориса Минца подали иск к компании Дмитрия Ананьева

Пенсионные фонды ФГ «Будущее» участвуют и в других судебных разбирательствах Евгений Разумный / Ведомости

Негосударственные пенсионные фонды «Будущее», «Телеком-союз», «Образование» и «Социальное развитие» (входят в финансовую группу «Будущее»), а также их управляющая компания «Конкорд управление активами» подали иск к «Промсвязькапиталу» Дмитрия Ананьева, бывшему совладельцу Промсвязьбанка. Иск подан 26 июля, сумма составляет 3,9 млрд руб., следует из картотеки арбитражных дел. Суть претензий в материалах суда пока не указана.

«Промсвязькапитал» сейчас находится в процессе ликвидации. Представитель компании от комментариев отказался. «Ведомости» ожидают комментариев представителей НПФ.

Пенсионные фонды ФГ «Будущее» участвуют и в других судебных разбирательствах. В январе Промсвязьбанк (проходит санацию с декабря прошлого года) подал иск к НПФ «Будущее», «Сафмар» и «Доверие» и их управляющим компаниям с требованием признать недействительными продажу фондами акций накануне санации банка. Промсвязьбанк также потребовал, чтобы суд наложил запрет на открытые в нем депозиты «Конкорд управление активами» на 12,45 млрд руб. Вместе фондам принадлежал пакет чуть более 20% акций Промсвязьбанка. Бумаги у них выкупил «Промсвязькапитал» на деньги Промсвязьбанка, следовало из иска последнего.

14 декабря управляющая активами нескольких НПФ компания продала акции банка и в этот же день разместила в Промсвязьбанке несколько депозитов сроком на одну неделю, говорилось в заявлении зампреда ЦБ Василия Поздышева. «Для сокрытия манипуляций сделки купли-продажи доли проводились через биржу. Ровно через неделю УК НПФ обратилась во временную администрацию банка с требованием вернуть депозиты, размещенные 14 декабря», – говорил он.

«Конкорд управление активами» в марте подала иск к Промсвязьбанку на сумму 13,8 млрд руб. НПФ «Будущее», «Образование», НПФ «Телеком-союз» и «Социальное развитие» были указаны в иске третьими лицами. Управляющая компания требовала признать недействительными сделки по размещению средств НПФ на депозиты в Промсвязьбанке. Арбитражный суд Москвы отложил разбирательства по иску до 30 августа.