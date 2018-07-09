У ФГ «Будущее» сменился владелец

Перед технической сделкой ее акционер увеличил долю в группе на 12,7%

ФГ «Будущее» объединяет четыре негосударственных пенсионных фонда: «Будущее», «Образование», «Телеком-союз» и «Социальное развитие» Максим Стулов / Ведомости

У финансовой группы «Будущее» сменился собственник: вместо кипрской компании Milanissa Limited группой теперь владеет ее «дочка» Novite Holdings Limited. Бенефициар же у группы остался прежний – O1 Group Бориса Минца.

Незадолго до того как Milanissa передала акции группы «дочке», она нарастила долю до 88,3%. «Компания выкупила акции у части миноритарных акционеров», – объяснил представитель ФГ «Будущее», но не назвал, когда и у кого именно куплены акции.

На 30 июня 2018 г. Milanissa владела 75,6%, 1,4% принадлежало непосредственно O1 Group, по данным из списка аффилированных лиц ФГ «Будущее». Еще 23,6% акций группы обращается на Московской бирже. Оборот торгов по этим бумагам со 2 июля по 9 июля составил 2,3 млн руб.

Теперь Novite Holdings владеет 86,08% ФГ «Будущее», у Milanissa осталось 2,22%.

Передача акций «Будущего» с одной кипрской компаний на другую – техническое изменение, это часть внутригрупповых операций, объясняет представитель финансовой группы. Из-за того что 75%+1 акция ФГ «Будущее» заложена, Milanissa пришлось передавать «дочке» акции группы в два транша, рассказывает он: «Для передачи понадобилось согласование кредитора, которое и было получено».

Доля в ФГ «Будущее» заложена по кредиту O1 Group на 25 млрд руб., который выдавал Московский кредитны банк (МКБ). Банк переуступил кредит акционеру – концерну «Россиум» Романа Авдеева. Тот, в свою очередь, для структурирования возврата средств нанял компанию Riverstretch Trading & Investments (RT&I).

Представитель «Россиума» отказался от комментариев.

Milanissa передала «дочке» не только акции ФГ «Будущее», но и долги перед ней: в июне кипрская компания передала Novite Holdings свои обязательства на 1,5 млрд руб. «Это внутригрупповые расчёты», – заявил представитель ФГ «Будущее».

ФГ «Будущее» объединяет четыре негосударственных пенсионных фонда: «Будущее», «Образование», «Телеком-союз» и «Социальное развитие».​