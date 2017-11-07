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Анна Холявко
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Крупный пенсионный фонд потерял 12,6 млрд рублей из-за «Росгосстраха» и «ФК Открытие»

Причина убытка у НПФ «Будущее» Бориса Минца – отрицательная переоценка акций

Негосударственный пенсионный фонд (НПФ) «Будущее» оказался владельцем «Росгосстраха». Отрицательная переоценка акций страховщика вместе с переоценкой акций банка «ФК Открытие» стала причиной убытка фонда в 2,7 млрд руб. по итогам девяти месяцев 2017 г. Об этом НПФ «Будущее» сообщил в пресс-релизе о результатах деятельности фонда за январь – сентябрь.

НПФ «Будущее», принадлежащий Борису Минцу, входит в тройку крупнейших фондов, работающих с пенсионными накоплениями. Чистые активы фонда по итогам 9 месяцев составили 296,4 млрд руб., он управляет деньгами более 4,5 млн россиян. Всего отрицательная переоценка вложений обошлась фонду в 12,6 млрд руб., указано в отчетности фонда по РСБУ на 30 сентября 2017 г. В релизе НПФ «Будущее» сообщает, что без учета переоценки прибыль фонда составила бы 3 млрд руб.

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