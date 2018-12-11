Статья опубликована в № 4715 от 12.12.2018 под заголовком: Налоговые займы
Минфин займет в надежде на рост инфляции
Министерство решило чаще размещать инфляционные ОФЗ
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Министерство решило чаще размещать инфляционные ОФЗ
Андрей Гордеев / Ведомости
С 19 декабря Минфин планирует ежемесячно предлагать на аукционах инфляционные ОФЗ (ОФЗ-ИН), сообщило министерство. На этот инструмент Минфин возлагал «больше надежд» и не удовлетворен тем, как он развивается, сетовал на прошлой неделе директор департамента госдолга Константин Вышковский (цитата по ТАСС).
Минфин начал размещать инфляционные ОФЗ в 2015 г. и зарегистрировал два выпуска по 150 млрд руб. с погашением в 2023 и 2028 гг. Пятилетний выпуск уже размещен полностью, а вот из 10-летних бумаг в обращении пока находятся ОФЗ на 76,9 млрд руб. Последний раз Минфин выходил с ними на рынок в июле, разместив бумаги на 15 млрд руб.
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