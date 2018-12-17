Финансы / Банки

ЦБ выставил на продажу первый банк из своего Фонда консолидации

Регулятор хочет выручить за Азиатско-тихоокеанский банк меньше, чем потратил на санацию
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Санируемый Азиатско-тихоокеанский банк (АТБ) будет выставлен на продажу на открытом аукционе на площадке «Сбербанк-АСТ», заявки будут приниматься с 18 февраля по 4 марта 2019 г., объявил в понедельник Центробанк. Аукционная комиссия ЦБ вскроет заявки 11 марта и в тот же день разместит перечень допущенных участников. Сам аукцион состоится 14 марта. За это время у потенциальных инвесторов будет возможность провести due-dilligence банка, сообщил зампред ЦБ Василий Поздышев.

Это первый банк, который выставляется на продажу после финансового оздоровления по новому методу – через Фонд консолидации банковского сектора Центробанка (ФКБС).

Как ЦБ санировал банк

ЦБ объявил о санации АТБ в апреле 2018 г. На допэмиссию банка ему пришлось потратить 9 млрд руб., сообщал он в сентябре, в результате чего он стал владельцем 99,9% его обыкновенных акций. Регулятор также выдал АТБ средства на поддержание ликвидности – 3 млрд руб., но в августе банк вернул их.

ЦБ придумал, как решить другую проблему: к банку не будут предъявляться требования держателей векселей компании ФТК, связанной с бывшими владельцами банка. К моменту санации банка таких векселей было продано на 4,3 млрд руб., сообщал регулятор. Эти бумаги АТБ продавал в своих отделениях вместо вкладов для обхода ограничения ЦБ на привлечение средств физлиц.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике