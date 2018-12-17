ЦБ выставил на продажу первый банк из своего Фонда консолидации
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Санируемый Азиатско-тихоокеанский банк (АТБ) будет выставлен на продажу на открытом аукционе на площадке «Сбербанк-АСТ», заявки будут приниматься с 18 февраля по 4 марта 2019 г., объявил в понедельник Центробанк. Аукционная комиссия ЦБ вскроет заявки 11 марта и в тот же день разместит перечень допущенных участников. Сам аукцион состоится 14 марта. За это время у потенциальных инвесторов будет возможность провести due-dilligence банка, сообщил зампред ЦБ Василий Поздышев.
Это первый банк, который выставляется на продажу после финансового оздоровления по новому методу – через Фонд консолидации банковского сектора Центробанка (ФКБС).
Как ЦБ санировал банк
ЦБ объявил о санации АТБ в апреле 2018 г. На допэмиссию банка ему пришлось потратить 9 млрд руб., сообщал он в сентябре, в результате чего он стал владельцем 99,9% его обыкновенных акций. Регулятор также выдал АТБ средства на поддержание ликвидности – 3 млрд руб., но в августе банк вернул их.
ЦБ придумал, как решить другую проблему: к банку не будут предъявляться требования держателей векселей компании ФТК, связанной с бывшими владельцами банка. К моменту санации банка таких векселей было продано на 4,3 млрд руб., сообщал регулятор. Эти бумаги АТБ продавал в своих отделениях вместо вкладов для обхода ограничения ЦБ на привлечение средств физлиц.
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