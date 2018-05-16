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Как потерять миллион. История вкладчика Азиатско-Тихоокеанского банка

Банк не платит по векселям, которые продавал вместо депозитов
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Держатели векселей ООО «ФТК», которые Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ) продавал в отделениях населению вместо вкладов, жалуются, что банк вместо денег выдает эти бумаги. ФТК, по данным Центробанка, связана с бывшим собственником АТБ Андреем Вдовиным и использовалась для финансирования его проектов. Регулятор давно знал об этой схеме привлечения денег населения в АТБ, но утверждает, что в последнее время ее масштабы резко выросли – это стало одной из причин санации банка, он был передан в Фонд консолидации банковского сектора ЦБ. С менее 400 млн руб. на начало 2016 г. портфель этих векселей к началу апреля достиг 4,3 млрд руб., сообщал регулятор. Так банк обходил ограничения на наращивание обязательств перед физлицами и выдачу кредитов заемщикам, связанным с владельцами банка.

Как продавали векселя

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Комментарии  ()
Naissaar
13:30 16.05.2018
Ужас какой. Бедные люди. Не, я понимаю, конечно, что головой думать надо, прежде чем свои кровные кому-то вручать, но все равно людей жалко. Отдают свои миллионы неизвестно кому, потом 20 лет подряд за Путина голосуют неизвестно зачем... Странно все это.
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