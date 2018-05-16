Как потерять миллион. История вкладчика Азиатско-Тихоокеанского банка

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Оказывается, АТБ не только вместо депозитов продавал векселя, которые не защищены системой страхования вкладов, но и не выдавал их клиентам Сергей Портер / Ведомости

Держатели векселей ООО «ФТК», которые Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ) продавал в отделениях населению вместо вкладов, жалуются, что банк вместо денег выдает эти бумаги. ФТК, по данным Центробанка, связана с бывшим собственником АТБ Андреем Вдовиным и использовалась для финансирования его проектов. Регулятор давно знал об этой схеме привлечения денег населения в АТБ, но утверждает, что в последнее время ее масштабы резко выросли – это стало одной из причин санации банка, он был передан в Фонд консолидации банковского сектора ЦБ. С менее 400 млн руб. на начало 2016 г. портфель этих векселей к началу апреля достиг 4,3 млрд руб., сообщал регулятор. Так банк обходил ограничения на наращивание обязательств перед физлицами и выдачу кредитов заемщикам, связанным с владельцами банка.

Как продавали векселя