Финансы / Банки
Статья опубликована в № 4565 от 14.05.2018 под заголовком: ЦБ нашел древнюю пирамиду

ЦБ давно знал о схемах Азиатско-Тихоокеанского банка

Привлечение денег населения через векселя родственной структуры в апреле обрело признаки пирамиды, объясняет регулятор решение о санации
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О санации Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ) ЦБ объявил 26 апреля. Кроме стандартных причин (снижение капитала, нормативов и др.) регулятор отметил, что банк в отделениях продавал населению векселя ООО «ФТК», связанного с финансированием проектов прежнего собственника банка Андрея Вдовина. «В апреле 2018 г. вскрылись новые обстоятельства, которые принципиально изменили ситуацию [в оценке положения банка]», – говорил об этом представитель ЦБ.

Для ЦБ это не могло быть сюрпризом. ФТК выпускала векселя как минимум с 2012 г., следует из переписки АТБ с ЦБ («Ведомости» с ней ознакомились; человек, близкий к банку, подтвердил подлинность писем, а Вдовин в ответ на вопросы «Ведомостей» сообщил, что ему известно о том, что такая переписка с регулятором была).

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