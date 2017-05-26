Статья опубликована в № 4329 от 26.05.2017 под заголовком: АТБ зовет инвестора
Азиатско-Тихоокеанский банк ищет инвесторов
Помогает ему в этом экс-министр экономики Андрей Нечаев. Речь может идти как о допэмиссии, так и о продаже всего банка
- Анна Еремина,
- Эмма Терченко,
- Ольга Адамчук
- / Ведомости
Экс-министр экономики Андрей Нечаев внимательно следит за поиском новых инвесторов для АТБ
Валерий Шарифулин / ТАСС
Акционеры Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ) ведут переговоры о продаже банка, рассказали «Ведомостям» два его контрагента – один из них получал предложение о сделке. АТБ принадлежит совладельцу «Азбуки вкуса» Андрею Вдовину (22,5% акций), сыну экс-сенатора Павла Масловского Алексею (22,5%) и основателю золотодобывающей компании Petropavlovsk Питеру Хамбро (22,5%). Они контролируют банк через «ППФИН регион» и «Техсан энтерпрайзис лимитед».
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