Банки
Статья опубликована в № 4329 от 26.05.2017 под заголовком: АТБ зовет инвестора

Азиатско-Тихоокеанский банк ищет инвесторов

Помогает ему в этом экс-министр экономики Андрей Нечаев. Речь может идти как о допэмиссии, так и о продаже всего банка
  • Анна Еремина,
  • Эмма Терченко,
  • Ольга Адамчук
  • / Ведомости

Акционеры Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ) ведут переговоры о продаже банка, рассказали «Ведомостям» два его контрагента – один из них получал предложение о сделке. АТБ принадлежит совладельцу «Азбуки вкуса» Андрею Вдовину (22,5% акций), сыну экс-сенатора Павла Масловского Алексею (22,5%) и основателю золотодобывающей компании Petropavlovsk Питеру Хамбро (22,5%). Они контролируют банк через «ППФИН регион» и «Техсан энтерпрайзис лимитед».

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