Статья опубликована в № 4329 от 26.05.2017 под заголовком: АТБ зовет инвестора

Азиатско-Тихоокеанский банк ищет инвесторов

Помогает ему в этом экс-министр экономики Андрей Нечаев. Речь может идти как о допэмиссии, так и о продаже всего банка