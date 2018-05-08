ЦБ проверит банки методом тайного покупателя
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Сотрудники ЦБ, надзирающие за банками, будут искать нарушения у подопечных в том числе методом тайного покупателя. О новшестве кураторам банков объявили в 10-х числах апреля на совещании в Службе текущего банковского надзора (СТБН), рассказали «Ведомостям» два человека, знающих это от сотрудников надзорного блока ЦБ. Предполагается, что сотрудники регулятора будут звонить в колл-центры и отделения банков, представляясь потенциальными клиентами, желающими разместить какую-либо сумму денег, рассказывают собеседники «Ведомостей».
Таким образом регулятор, по их словам, рассчитывает выявлять «черные ставки» вкладов, другие дополнительные условия, не указанные в договорах, но увеличивающие доходность депозита. Среди других целей – признаки забалансовых вкладов, а также сложные продукты, которые банки, как правило, не продают физлицам, продолжают они. Примеров масса: ЦБ и Агентство по страхованию вкладов обнаружили более 150 млрд руб. тайно привлеченных, но не отраженных в балансах вкладов.
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