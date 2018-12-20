Промсвязьбанк приготовился к отключению от международных платежных систем

Он снизил до минимума обеспечительные депозиты в Visa и Mastercard и форсирует развитие «Мира»

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Промсвязьбанк лучше всех готов к новым санкциям, считает Фрадков Евгений Разумный / Ведомости

Промсвязьбанк сократил до минимума обеспечительные депозиты в пользу международных платежных систем Visa и Mastercard, рассказал его предправления Петр Фрадков. Это одна из мер подготовки к возможным санкциям, следует из его слов.

«Провели работу с Visa и Mastercard – коллеги согласны и хотят продолжать работать с нами в прежнем режиме, – говорит Фрадков. – Обеспечительные депозиты в платежных системах есть, в этом смысле мы все свои обязательства выполняем, но размер их мы снизили до минимального уровня. Мы не отменяем работу с Visa и Mastercard – пока что повода нет». Промсвязьбанк активно развивает «Мир», добавил Фрадков, у него «очень хорошие условия» в Национальной системе платежных карт (НСПК, «дочка» ЦБ, оператор «Мира»).