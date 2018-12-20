Промсвязьбанк приготовился к отключению от международных платежных систем
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Промсвязьбанк сократил до минимума обеспечительные депозиты в пользу международных платежных систем Visa и Mastercard, рассказал его предправления Петр Фрадков. Это одна из мер подготовки к возможным санкциям, следует из его слов.
«Провели работу с Visa и Mastercard – коллеги согласны и хотят продолжать работать с нами в прежнем режиме, – говорит Фрадков. – Обеспечительные депозиты в платежных системах есть, в этом смысле мы все свои обязательства выполняем, но размер их мы снизили до минимального уровня. Мы не отменяем работу с Visa и Mastercard – пока что повода нет». Промсвязьбанк активно развивает «Мир», добавил Фрадков, у него «очень хорошие условия» в Национальной системе платежных карт (НСПК, «дочка» ЦБ, оператор «Мира»).
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
- {{gift}}