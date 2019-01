Альфа-банк оценен в 0,8 капитала

Оценка Альфа-банка производилась в рамках упрощения структуры группы, объяснил «Ведомостям» представитель банка Максим Стулов / Ведомости

Альфа-банк, крупнейший частный банк России, оценен в 0,8 капитала. Оценку проводили независимые оценщики (Андрей Анно, Владимир Иванов – сотрудники компании «Аора-К»), ее результаты банк раскрыл на портале «Федресурс».

Рыночная стоимость одной акции Альфа-банка на 13 декабря составляла 5764,15 руб., подсчитали оценщики. Таким образом, все акции банка оценены в 343,5 млрд руб. Это соответствует 0,8 его собственного капитала.

Оценка Альфа-банка производилась в рамках упрощения структуры группы, объяснил «Ведомостям» представитель банка. Он говорит, что «1 октября Alfa Capital Holdings (Cyprus) Ltd. продал 0,1136% акций Альфа-банка внутри группы холдинговой компании ABH Financial Limited». Оценка проводилась, чтобы определить рыночную стоимость продаваемого пакета, продолжает он, замечая, что конечный бенефициар банка не изменился – ABH Financial Limited.

Через последнюю основными акционерами банка являются Михаил Фридман, Герман Хан, Алексей Кузьмичев, Петр Авен, Андрей Косогов, Mark Foundation for Cancer Research и UniCredit S.p.A.

Альфа-банк – непубличная организация. На день проведения оценки, 13 декабря, Сбербанк на Московской бирже торговался с коэффициентом 1,1 к капиталу, ВТБ – 0,3, «Тинькофф банк» – 5,5 (на LSE), «Санкт-Петербург» – 0,3.