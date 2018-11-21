Акционер Альфа-банка оказался совладельцем крупнейшего в России производителя молока
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Владельцем 16% акций холдинговой компании группы «Эконива» немецкого бизнесмена Штефана Дюрра, Ekosem-Agrar, оказалась кипрская Torentina. Последняя принадлежит ABH Financial, у которой, в свою очередь, 100% Альфа-банка. Это следует из кипрского и немецкого реестров компаний, а также данных самого банка.
«Эконива» – лидер в производстве сырого молока в России, выпустивший 297 000 т в 2017 г., у компании 386 000 га в управлении. Выручка «Эконивы» в первом полугодии 2018 г. составила 96,6 млн евро (+24%), EBITDA – 45 млн евро (+46%). Крупнейший акционер Ekosem-Agrar, по данным немецкого реестра на 31 июля 2018 г., – основатель компании Дюрр с 42,8%, у председателя совета директоров Рольфа Цурна – 14,7%, еще 26,5% распределены между менеджментом «Эконивы».
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
- {{gift}}