Акционер Альфа-банка оказался совладельцем крупнейшего в России производителя молока

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Структуры Альфа-банка могут рассматривать акции компании как портфельную инвестицию, говорит Дюрр Юлия Эйвазова / Ведомости

Владельцем 16% акций холдинговой компании группы «Эконива» немецкого бизнесмена Штефана Дюрра, Ekosem-Agrar, оказалась кипрская Torentina. Последняя принадлежит ABH Financial, у которой, в свою очередь, 100% Альфа-банка. Это следует из кипрского и немецкого реестров компаний, а также данных самого банка.

«Эконива» – лидер в производстве сырого молока в России, выпустивший 297 000 т в 2017 г., у компании 386 000 га в управлении. Выручка «Эконивы» в первом полугодии 2018 г. составила 96,6 млн евро (+24%), EBITDA – 45 млн евро (+46%). Крупнейший акционер Ekosem-Agrar, по данным немецкого реестра на 31 июля 2018 г., – основатель компании Дюрр с 42,8%, у председателя совета директоров Рольфа Цурна – 14,7%, еще 26,5% распределены между менеджментом «Эконивы».