Владелец крупнейшего в России производителя молока готовится к IPO

Статья опубликована в № 4621 от 01.08.2018 под заголовком: «Эконива» ищет инвесторов

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«Эконива» – крупнейший производитель сырого молока в России Евгений Разумный / Ведомости

Немецкая Ekosem-Agrar – владелец российского агрохолдинга «Эконива» – объявила о начале подготовки к IPO. На какую оценку компания рассчитывает, какой пакет акций и кем может быть продан, а также возможные сроки сделки компания не раскрывает.

Но рассматриваются и другие варианты привлечения средств, уточнила компания.

«Эконива» – крупнейший производитель сырого молока в России. Собственники Ekosem-Agrar – российский гражданин немецкого происхождения Штефан Дюрр, менеджмент и другие инвесторы, говорит представитель немецкой компании.