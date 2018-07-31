Бизнес / Агропром
Статья опубликована в № 4621 от 01.08.2018 под заголовком: «Эконива» ищет инвесторов

Владелец крупнейшего в России производителя молока готовится к IPO

Ekosem-Agrar Штефана Дюрра требуются деньги на расширение производства
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Немецкая Ekosem-Agrar – владелец российского агрохолдинга «Эконива» – объявила о начале подготовки к IPO. На какую оценку компания рассчитывает, какой пакет акций и кем может быть продан, а также возможные сроки сделки компания не раскрывает.

Но рассматриваются и другие варианты привлечения средств, уточнила компания.

«Эконива» – крупнейший производитель сырого молока в России. Собственники Ekosem-Agrar – российский гражданин немецкого происхождения Штефан Дюрр, менеджмент и другие инвесторы, говорит представитель немецкой компании.

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