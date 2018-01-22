Почему провалилось импортозамещение в молочной отрасли

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Спрос на молочную продукцию снижается из-за роста цен Андрей Гордеев / Ведомости

«Я сам видел, щупал руками – сейчас идет строительство в стране трех сырных заводов, мощностью 50–60–70 т в сутки, через пять лет мы вообще эту проблему [нехватки российских сыров] забудем! – не так давно делился радужными планами министр сельского хозяйства Александр Ткачев. – Давайте вспомним свинину, растительное масло, сахар, овощи, фрукты! Мы тоже это по импорту в страну завозили, были зависимы очень серьезно». Ткачев и его коллеги не устают рассказывать, как продовольственное эмбарго помогло российским аграриям: строятся теплицы, закладываются фруктовые сады и проч.

Но в молочной отрасли импортозамещения не произошло: производство молока снижается, молочные продукты дорожают, а спрос на них падает. Почему так происходит?

Длинные инвестиции

Пока Россия обеспечивает себя молочной продукцией только на 75%, остальное – импорт, в основном из Белоруссии. Впрочем, в России всегда не хватало собственного сырого молока. Но ситуация ухудшается. По данным отраслевого союза – Союзмолока, производство сырого молока с 2006 по 2016 г. сократилось на 2% до 30,7 млн т.

Это сложный и затратный бизнес, говорит представитель одной из молочных компаний. Производство овощей окупается за 7–8 лет, фруктов – за 4–5 лет. А молочные комплексы окупаются намного дольше. По разным оценкам, на это требуется 10–15 лет. Многих инвесторов такие цифры отпугивают – нужны серьезные инвестиции на долгий срок, говорит собеседник «Ведомостей».

Действительно, молочный бизнес считается сложным из-за высоких сроков окупаемости, говорит владелец крупнейшего производителя молока в России – «Эконивы» Штефан Дюрр. Стандартный срок строительства молочного комплекса до ввода в эксплуатацию – три года. Также молочное производство требует существенных оборотных средств: коровы начинают давать молоко только на третий год жизни. Приходится заготавливать собственные корма, а для этого требуются земли – в среднем около 3 га на одну корову, говорит Дюрр. У свиноводов и птицеводов все гораздо проще – они могут купить готовые корма.

Сырое молоко за последние четыре года подорожало примерно на 60% до 25 руб. за 1 кг, говорит исполнительный директор Союзмолока Артем Белов. Это произошло после девальвации и возросшего спроса со стороны переработчиков. При этом себестоимость после укрепления рубля начала сокращаться. Это делает молочное животноводство более привлекательным для инвесторов, уверен Белов. Важна, по его мнению, и господдержка: компенсация капитальных затрат в 2017 г. выросла с 20 до 30%, а льготные кредиты предоставляются по ставке до 5%.

Инвесторы сомневаются

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