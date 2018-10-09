Агрохолдинг Евтушенкова вложит 2 млрд рублей в новую молочную ферму
В планах – нарастить производство более чем в 3 раза
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Новая ферма в Ростовской области рассчитана на 3000 голов дойного стада, рассказывает Недужко
Агрохолдинг «Степь»
Агрохолдинг «Степь», входящий в АФК «Система» Владимира Евтушенкова, построит молочно-товарную ферму в Ростовской области, рассказал «Ведомостям» гендиректор агрохолдинга Андрей Недужко. Проектная мощность – 33 000 т. Она вместе с запущенной в марте 2018 г. фермой в Краснодарском крае и строящимся там же еще одним новым предприятием позволит увеличить производство более чем в 3 раза – с 40 000 т в 2017 г. более чем до 130 000 т в 2022 г., уточнил Недужко.
О планах «Степи» также известно министру сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Константину Рачаловскому. Меморандум о строительстве предприятия регион и агрохолдинг 10 октября подписывают на выставке «Золотая осень», уточнил представитель «Степи».
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