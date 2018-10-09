Бизнес / Агропром

Агрохолдинг Евтушенкова вложит 2 млрд рублей в новую молочную ферму

В планах – нарастить производство более чем в 3 раза
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Агрохолдинг «Степь», входящий в АФК «Система» Владимира Евтушенкова, построит молочно-товарную ферму в Ростовской области, рассказал «Ведомостям» гендиректор агрохолдинга Андрей Недужко. Проектная мощность – 33 000 т. Она вместе с запущенной в марте 2018 г. фермой в Краснодарском крае и строящимся там же еще одним новым предприятием позволит увеличить производство более чем в 3 раза – с 40 000 т в 2017 г. более чем до 130 000 т в 2022 г., уточнил Недужко.

О планах «Степи» также известно министру сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Константину Рачаловскому. Меморандум о строительстве предприятия регион и агрохолдинг 10 октября подписывают на выставке «Золотая осень», уточнил представитель «Степи».

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике