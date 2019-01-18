Почему уволилась гендиректор крупнейшего рейтингового агентства

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Трофимова ушла не по собственному желанию Евгений Разумный / Ведомости

Совет директоров Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) в четверг принял заявление гендиректора Екатерины Трофимовой об уходе, сообщило агентство. Временно исполнять ее обязанности будет управляющий директор группы структурированного финансирования АКРА Игорь Зелезецкий (он и операционный директор Мария Мухина будут подчиняться председателю совета директоров).

АКРА было создано в 2015 г. по инициативе ЦБ после того, как большая тройка снизила кредитные рейтинги России до спекулятивного уровня. 27 ведущих российских банков и корпораций вложили в капитал АКРА 3 млрд руб. Среди акционеров АКРА (у каждого по 3,7%) – Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, Газпромбанк, Россельхозбанк, Московская биржа, «Росгосстрах» и др.

Трофимова отрицала связь создания АКРА с санкциями: предпосылки для появления отечественного агентства были давно. «До тех пор пока природа человека будет такова, что он будет хотеть переложить ответственность на кого бы то ни было еще, рейтинговые агентства будут процветать», – говорила она в апреле 2016 г. (цитата по finbuzz.ru).