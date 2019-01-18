Финансы / Профучастники
Статья опубликована в № 4735 от 18.01.2019 под заголовком: Гендиректор АКРА лишилась рейтингов

Почему уволилась гендиректор крупнейшего рейтингового агентства

Часть эмитентов была недовольна низкими рейтингами, а часть сотрудников – самой Екатериной Трофимовой
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Совет директоров Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) в четверг принял заявление гендиректора Екатерины Трофимовой об уходе, сообщило агентство. Временно исполнять ее обязанности будет управляющий директор группы структурированного финансирования АКРА Игорь Зелезецкий (он и операционный директор Мария Мухина будут подчиняться председателю совета директоров).

АКРА было создано в 2015 г. по инициативе ЦБ после того, как большая тройка снизила кредитные рейтинги России до спекулятивного уровня. 27 ведущих российских банков и корпораций вложили в капитал АКРА 3 млрд руб. Среди акционеров АКРА (у каждого по 3,7%) – Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, Газпромбанк, Россельхозбанк, Московская биржа, «Росгосстрах» и др.

Трофимова отрицала связь создания АКРА с санкциями: предпосылки для появления отечественного агентства были давно. «До тех пор пока природа человека будет такова, что он будет хотеть переложить ответственность на кого бы то ни было еще, рейтинговые агентства будут процветать», – говорила она в апреле 2016 г. (цитата по finbuzz.ru).

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Комментарии
Ostanton71
08:00 18.01.2019
Знаком с Екатериной с 2009, ещё когда она трудилась в S&P. Умная, тонкая и одновременно уверенная в себе, с твердой и ясной профессиональной позицией. Очаровательная женщина. Без таких людей конкурентный финсектор не построить. Чудовищно, когда из-за вороватых недоумков вынуждены уходить профессиональные и порядочные люди! Очень жаль, но полностью поддерживаю её решение.
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