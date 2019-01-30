ЦБ добивается от банков снижения тарифов по картам «Мир»

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Национальные карты «Мир» должны обходиться россиянам дешевле международных Андрей Гордеев / Ведомости

«Банки должны продавать пакеты услуг по картам «Мир» по более низким ценам. Не все это делают. И мы взаимодействуем с банками по этому вопросу», – рассказала «Ведомостям» первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова. По ее словам, сейчас ЦБ ведет диалог с банками, чтобы тарифы для клиентов-физлиц по картам «Мир» были ниже по сравнению с тарифами по картам международных платежных систем, а также разрабатывает с банками совместные программы продвижения карты «Мир».

«Мир» уже занимает значимую долю рынка, подчеркнула Скоробогатова: порядка 15% в обороте оплаты товаров и услуг, уже выпущено 54 млн карт. Тарифы по картам «Мир», если сравнивать постатейно, для банков ниже на 10–15%, рассказывает она.