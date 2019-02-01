ЦБ сократил незаконное обналичивание почти вдвое

Статья опубликована в № 4745 от 01.02.2019 под заголовком: ЦБ стал меньше сомневаться

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За последние несколько лет объемы сомнительных операций снизились кратно Андрей Гордеев / Ведомости

Борьба Центробанка с сомнительными банковскими операциями – незаконным обналичиванием денег, выводом средств за рубеж и проч. – приносит плоды. За 2018 г. обналичивание сократилось с 326 млрд до 177 млрд руб., а объемы транзитных операций – с 2,5 трлн до 1,3 трлн руб., рассказал в четверг зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин.

В 2018 г. клиенты банков, по его словам, незаконно вывели за рубеж 63 млрд руб. против 77 млрд годом ранее. «Вывод средств за рубеж через счета служебных приставов за 2018 г. также сократился – в 2,4 раза до 8 млрд руб.», – уточнил он.