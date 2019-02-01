Финансы / Банки
Статья опубликована в № 4745 от 01.02.2019 под заголовком: ЦБ стал меньше сомневаться

ЦБ сократил незаконное обналичивание почти вдвое

Регулятор оценил масштаб таких операций в 2018 году в 177 млрд рублей
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Борьба Центробанка с сомнительными банковскими операциями – незаконным обналичиванием денег, выводом средств за рубеж и проч. – приносит плоды. За 2018 г. обналичивание сократилось с 326 млрд до 177 млрд руб., а объемы транзитных операций – с 2,5 трлн до 1,3 трлн руб., рассказал в четверг зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин.

В 2018 г. клиенты банков, по его словам, незаконно вывели за рубеж 63 млрд руб. против 77 млрд годом ранее. «Вывод средств за рубеж через счета служебных приставов за 2018 г. также сократился – в 2,4 раза до 8 млрд руб.», – уточнил он.

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Комментарии
Korsikanec
08:33 01.02.2019
Спасибо, посмеялся. Идиотизм ЦБ просто поражает
00
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