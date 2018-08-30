Финансы / Банки

ЦБ хочет вести базу компаний и физлиц, на счета которых приходили украденные деньги

Банки должны будут ограничивать операции таким клиентам
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ЦБ создаст базу, в которой будут содержаться данные получателей денег, которые могли быть украдены. Сведениями регулятор будет делиться с банками, чтобы те могли лучше противодействовать мошенникам, следует из проекта указания Банка России.

Если какой-либо банк сообщил о несанкционированном переводе, ЦБ может отправить запрос в банк получателя этих средств. И тот будет обязан предоставить информацию о номере карты или счете получателя, а также о сумме, дате и времени операции. Кроме того, нужно будет передать в ЦБ в хешированном (обезличенном) виде номер паспорта и СНИЛС получателя, а для компаний – номер ИНН, хешированные паспортные данные и СНИЛС лица, уполномоченного распоряжаться деньгами на счете. Если получатель деньги вернул, об этом тоже нужно сообщить ЦБ.

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