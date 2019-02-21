Финансы / Страхование
Статья опубликована в № 4760 от 22.02.2019 под заголовком: ОСАГО ушло в минус

Реформа ОСАГО пока не привела к росту цен

Средняя стоимость полиса для населения в январе снизилась на 104 рубля

В январе 2019 г. средняя премия по ОСАГО для легковых машин физлиц сократилась на 1,84% до 5564 руб., сообщил Российский союз автостраховщиков (РСА). Это первые данные после того, как ЦБ расширил тарифный коридор на 20%: с 9 января базовая ставка тарифа, на основе которой рассчитывается цена полиса (с поправкой на возраст, стаж и аварийность водителя и др.), составляет 2746–4942 руб.

У лидера рынка ОСАГО – «Альфастрахования» цена почти не изменилась: в январе средняя премия составила 6093 руб. против 6087 руб. в январе 2017 г., следует из данных РСА. Руководитель управления методологии обязательных видов страхования компании Денис Макаров называет это «погрешностью».

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