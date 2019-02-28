На каких условия клиенты банков могут переводить деньги в Системе быстрых платежей

Статья опубликована в № 4765 от 01.03.2019 под заголовком: Одиннадцать проворных банков

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СБП переводит деньги между счетами клиентов и не зависит от международных платежных систем – нужно мобильное приложение банка или онлайн-банк Александра Зотова / для Ведомостей

28 февраля в России для клиентов 11 банков заработала Система быстрых платежей (СБП): физические лица смогут мгновенно переводить друг другу деньги по номеру мобильного телефона. Оператор СБП – ЦБ. В январе он обещал, что с 28 февраля услуга будет доступна всем клиентам банков – участников СБП, пока не получилось.

СБП переводит деньги между счетами клиентов и не зависит от международных платежных систем – нужно мобильное приложение банка или онлайн-банк. Достаточно ввести номер телефона получателя, сумму и подтвердить перевод. Если у получателя к одному номеру привязано несколько счетов в разных банках – участниках системы, отправитель сам выберет, на какой из них перевести деньги. Получатель может указать в приложении своего банка счет, куда ему по умолчанию будут поступать средства через СБП.