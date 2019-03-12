FT: США могут бойкотировать Петербургский экономический форум из-за дела Калви

15 февраля стало известно о задержании основателя инвестиционного фонда Baring Vostok гражданина США Майкла Калви. Он до сих пор находится под арестом Максим Стулов / Ведомости

Руководители американских компаний и американские чиновники могут отказаться от поездки на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в июне в ответ на арест в Москве основателя инвестиционного фонда Baring Vostok гражданина США Майкла Калви. Об этом сообщает газета Financial Times (FT) со ссылкой на неназванных собеседников, знакомых с ситуацией.

По словам собеседников издания, посещать ПМЭФ в этом году не планирует ни один из руководителей крупнейших американских компаний. Посол США в России Джон Хантсман заявил газете, что также не будет участвовать в ПМЭФе, пока Калви находится под стражей. «Трудно переоценить, как сильно люди напуганы, глубину их переживаний <...> Если он [Калви] в тюрьме, это может случиться с каждым», – рассуждает один из источников издания.

С начала расследования дела Baring Vostok несколько американских компаний отменили уже запланированные поездки своих сотрудников в Россию или обращались за консультацией о безопасности своих американских коллег, работающих в России, утверждают собеседники издания. Дело Калви «изменило правила игры» и теперь кажется, что подобное «может случиться с кем угодно», сказал один из источников. Арест Калви ударит по российскому инвестиционному климату и отсутствие многих иностранных гостей на форуме в Петербурге явно это продемонстрирует, заявил газете высокопоставленный иностранный топ-менеджер, работающий в Москве.

Представитель посольства США в Москве отказался от комментариев. Представитель организаторов ПМЭФа заявил FT, что американская делегация традиционно одна из крупнейших на форуме. Он добавил, что аккредитация на мероприятие открыта и продолжится до его начала. Baring Vostok в своем заявлении назвал ПМЭФ «важным событием» и отметил, что ранее представители фонда часто его посещали. «Что касается этого года, у нас не было возможности подумать об этом», – говорится в заявлении, на которое ссылается FT.

В прошлом году в ПМЭФе приняли участие несколько иностранных топ-менеджеров, в том числе представители Boeing, Total, BP и Shell.

Калви и еще несколько сотрудников Baring Vostok были задержаны, а затем арестованы в Москве в середине февраля. Им предъявлены обвинения в мошенничестве. Следователи считают, что фигуранты дела организовали хищение 2,5 млрд руб. из банка «Восточный». Baring Vostok контролирует 51,6% акций банка «Восточный» через Evison Holdings. Калви отрицает обвинения в свой адрес и связывает свой арест с корпоративным конфликтом, который возник у него с акционерами банка «Восточный».

В поддержку Калви ранее высказались представители российского и зарубежного бизнеса, в том числе Ассоциация европейского бизнеса, Американская торговая палата в России (AmCham), Франко-российская торгово-промышленная палата (ТПП), президент Сбербанка Герман Греф, основатель «Яндекса» Аркадий Волож и др. FT отмечает, что с Калви и его семьей дружат многие американские инвесторы и руководители американских компаний, работающие в России.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков после ареста Калви заявил, что Кремль знает его «как очень последовательного и крупного инвестора в нашу экономику». «Надеемся, что это [дело Калви] никоим образом не может и не должно сказаться на инвестиционном климате», – говорил он. Песков уточнял, что такая ситуация может произойти «в любой стране и в отношении любого предпринимателя».

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