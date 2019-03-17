Финансы / Банки
Статья опубликована в № 4775 от 18.03.2019 под заголовком: От комиссии отказался

Аветисян отказался прийти на комиссию по этике при РСПП

Миноритарий «Восточного» отрицает свою причастность к делу Baring Vostok

Акционер банка «Восточный» Артем Аветисян отрицает, что причастен к уголовному делу против Майкла Калви, основателя инвестфонда Baring Vostok, и еще трех сотрудников этого фонда. Аветисян сам написал об этом в письме на имя председателя комиссии по этике при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) Давида Якобашвили («Ведомости» ознакомились с копией документа). Такое письмо получено на прошлой неделе, подтвердил представитель РСПП.

Baring Vostok подал претензию в комиссию по этике при РСПП после того, как в феврале были арестованы сотрудники инвестфонда. Их обвиняют в хищении у банка «Восточный» 2,5 млрд руб. Следователи считают, что «Восточный» лишился денег из-за соглашения об отступном, по которому вместо долга ему передали пакет акций люксембургской IFTG – по завышенной цене.

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