Ипотечные каникулы распространят на уже выданные кредиты

В послании Федеральному собранию в феврале Путин предложил предусмотреть возможность для ипотечных заемщиков на некоторое время уменьшить или приостановить выплаты по кредиту Денис Гришкин / Ведомости

Президент Владимир Путин поддержал «ипотечные каникулы» для уже выданных кредитов. Поправить законопроект, находящийся в Госдуме, президент предложил на совещании с правительством в среду, 20 марта. По его словам, в том, что оговорки о придании закону обратной силы нет в законопроекте, есть и его вина: «Я не сделал соответствующей оговорки (в послании Федеральному Собранию), и люди, конечно, восприняли это так, что эти налоговые каникулы будут распространяться на все, в том числе выданные ранее ипотечные кредиты».

«Но, как в народе говорят, слово – не воробей, вылетит – не поймаешь. Поэтому я вас прошу исполнить именно в таком виде», — отметил президент. Путин подчеркнул, что это делается в порядке исключения. По его словам, это решение поддержала председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

В послании Федеральному собранию в феврале Путин предложил предусмотреть возможность для ипотечных заемщиков на некоторое время уменьшить или приостановить выплаты по кредиту. «В жизни может случиться все: и потеря работы, и тяжелая болезнь», — объяснял президент. Уже к концу февраля законопроект был внесен в Госдуму. Пока он не прошел первое чтение — во вторник оно было отложено на 21 марта.

Как следует из опубликованного текста законопроекта, ипотечный заемщик может в любой момент за время действия кредита обратиться в банк с требованием снизить или приостановить выплаты по кредиту. Максимальный срок таких каникул – полгода. Воспользоваться ими можно лишь один раз за срок действия кредита и только тем, кто попал в трудную жизненную ситуацию. Сложной ситуацией авторы проекта считают потерю работы, признание инвалидом I или II группы, смерть близкого родственника, у которого на иждивении были нетрудоспособные члены семьи, временную нетрудоспособность более двух месяцев подряд, а также снижение зарплаты или дохода заемщика либо его супруга более чем на 30% за предыдущий месяц. У банков будет пять дней на проверку того, насколько обоснован запрос. Если он соответствует хотя бы одному из описанных критериев, отказать в каникулах банк не сможет. Вернуться к обычному графику обслуживания долга можно в любой момент.

Воспользоваться каникулами заемщик сможет только в том случае, если ипотеку он платит за единственное жилье. После льготного периода заемщик выплачивает кредит по первоначальным условиям договора, а затем – те платежи, которые он не выплатил во время каникул, то есть срок ипотеки удлинится.

То, что в существующем тексте законопроекта, возможность взять «ипотечные каникулы» есть только у тех, кто возьмет кредит после предполагаемого вступления в силу документа, было основным замечанием профильного комитета Госдумы по финансовому рынку. Также комитет в своем отзыве на законопроект предлагает обсудить возможность распространения «ипотечных каникул» только в отношении кредитов, которые брались на жилье, не относящееся к «сегменту предметов роскоши». Сумма кредита на такое жилье должна начинаться от 15–20 млн руб., объяснял председатель комитета Анатолий Аксаков.

Изменения в законопроект будут внесены, скорее всего, уже ко второму чтению, уточнял он.

Законопроект об «ипотечных каникулах» может повлечь за собой дополнительные изменения в законодательстве. Член Совета Федерации Николай Журавлев заявил, что авторы законопроекта будут настаивать на принятии дополнительного нормативного акта Центробанка, согласно которому «ипотечные каникулы» не считались бы реструктуризацией кредита. Это связано с тем, что реструктурированный кредит считается проблемным и под него необходимо увеличивать резервы. Это, в свою очередь, грозит повышением ставок, объяснил Журавлев.