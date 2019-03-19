Финансы / Банки

Ипотечные каникулы могут распространить на уже выданные кредиты

Такую рекомендацию уже одобрил комитет Госдумы по финансовым рынкам

Во вторник Госдума отложила рассмотрение законопроекта об «ипотечных каникулах» в первом чтении на 21 марта. Однако комитет Госдумы по финансовому рынку, ответственный за законопроект, уже подготовил на него заключение, где высказал ряд замечаний. Текст законопроекта может быть доработан ко второму чтению, заявил «Ведомостям» председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Основное замечание касается того, что принятый в первом чтении законопроект предусматривает возможность «ипотечных каникул» только на кредиты, выданные после его вступления в силу. Комитет же считает нужным обсудить распространение законопроекта и на уже выданные кредиты, говорится в его заключении. Норма о распространении действия законопроекта и на старые кредиты есть также в проекте постановления Госдумы о принятии документа в первом чтении.

Кроме того, комитет предлагает обсудить возможность распространения «ипотечных каникул» только в отношении кредитов, которые брались на жилье, не относящееся к «сегменту предметов роскоши». Какое жилье считается «роскошным», а какое нет, комитет не определил. «Примерно сумма кредита должна быть от 15–20 млн руб.», – рассказал «Ведомостям» Аксаков. «Если у вас есть возможность брать в кредит такое жилье, значит, скорее всего, вы в целом обеспечены, а законопроект направлен скорее на поддержание тех, кто покупает жилье массового потребления», – объяснил он.

Банк не сможет отказать

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