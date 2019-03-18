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Депутаты предложили не распространять «ипотечные каникулы» на роскошное жилье

Комитет Госдумы по финансовому рынку предложил не предоставлять «ипотечные каникулы» покупателям жилья, которое можно отнести к сегменту роскоши. Об этом говорится в заключении комитета, которое он утвердил на заседании 18 марта, передает «Интерфакс».

Критерии определения того, какое жилье считать роскошным, а какое — нет, комитет не уточнил. При этом он рекомендовал принять документ в первом чтении.

Законопроект внесли 28 февраля в Госдуму председатели нижней палаты Вячеслав Володин и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Наряду с ними авторами документа стали руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский, первый вице-спикер Иван Мельников (КПРФ), председатель комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия»).

Проект предполагает, что заемщик, находящийся в трудной жизненной ситуации, вправе в любой момент обратиться в банк с требованием о льготном периоде на срок не более шести месяцев. Никаких указаний на стоимость жилья, по которому предоставляются «ипотечные каникулы», в документе нет. Рассмотрение документа в первом чтении планируется на заседании 19 марта.

Ввести «ипотечные каникулы» предложил президент Владимир Путин во время послания Федеральному собранию 20 февраля. Он отметил, что это непростая задача: «Здесь нужно подумать, как организовать эту работу так, чтобы и финансовым организациям не навредить, и человека поддержать».