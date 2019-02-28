Как улучшится жизнь ипотечных заемщиков

Евгений Разумный / Ведомости

Спикеры Госдумы Вячеслав Володин и Совета Федерации Валентина Матвиенко 28 февраля внесли в Госдуму законопроект об «ипотечных каникулах». Согласно опубликованному на сайте Госдумы тексту законопроекта, ипотечный заемщик может в любой момент за время действия кредитного договора обратиться в банк с требованием уменьшить или приостановить выплаты по кредиту.

Ввести такие каникулы ранее поручал президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию. «В жизни может случиться все: и потеря работы, и тяжелая болезнь», – объяснял он.

Каникулы в полгода

Максимальный срок таких каникул – полгода. Воспользоваться ими можно лишь один раз и только тем, кто попал в трудную жизненную ситуацию, а ипотеку такой человек платит за единственное жилье. Сложной ситуацией авторы проекта считают потерю человеком работы, признание его инвалидом I или II группы, смерть его близкого родственника, у которого на иждивении были нетрудоспособные члены семьи, временную нетрудоспособность более двух месяцев подряд, а также снижение зарплаты или дохода заемщика либо его супруга(и) более чем на 30% за предыдущий месяц.

У банков будет пять дней на проверку, имеет ли заемщик право на каникулы, если он соответствует одному из критериев, отказать в каникулах банк не может. Вернуться к обычному графику обслуживания долга можно в любой момент.

После льготного периода заемщик выплачивает кредит по первоначальным условиям договора, а затем – те платежи, которые он не выплатил во время каникул, т. е. срок ипотеки удлинится.

О необходимости таких каникул для людей, попавших в трудную ситуацию, в конце 2018 г. говорил первый зампред ЦБ Сергей Швецов. «Конечно, работа с ипотечными заемщиками, которые попали в тяжелое жизненное положение, подталкивает к такого рода решению. Но другой вопрос – за чей счет банкет?» – комментировал тогда идею замминистра финансов Алексей Моисеев (его слова приводит ТАСС). Если банк будет прощать долги каждому второму, для оставшихся людей ставка по кредитам должна вырасти ровно на ту сумму, которую банк простил, предупреждал он.

У большинства банков уже действуют программы реструктуризации для заемщиков с временными трудностями, они могут какое-то время не платить ипотеку или снизить платежи, рассказывает предправления «Абсолют банка» Татьяна Ушкова. Условия таких программ примерно такие же, что и в законопроекте, говорит она, но важно закрепить стандарты ипотечных каникул на законодательном уровне – это придаст большую уверенность заемщикам, которые боятся брать ипотеку из-за возможных проблем в будущем. В «Абсолют банке» 2–4% заемщиков обращались за реструктуризацией ипотеки – в основном из-за потери работы, сообщает Ушкова, при этом многие досрочно возвращаются в старый график платежей. Банки же не теряют доходность, хотя срок кредита и удлиняется, полгода же для ипотеки – это несущественно, заключает она.

Ставка до 8%

Еще одно поручение президента – снизить ставку по ипотечным кредитам до 8% правительство вместе с ЦБ должны выполнить к 2020 г. В середине января они должны отчитаться о мерах для такого снижения ставки.

В январе средняя ставка по ипотечным жилищным кредитам, предоставленным в рублях, увеличилась до 9,87% с 9,66% в декабре, следует из данных ЦБ.

«В следующем году, я уверен, мы увидим 8% [по ипотеке]», – заявил в четверг президент Сбербанка Герман Греф. По его словам, ставки ипотеки упадут уже к концу этого года, но предсказать, будет это 8 или 9%, он не может: с учетом инфляции в этом году уровень в 8% вряд ли достижим.

Выполнить поручение и снизить ставку до 8% годовых и ниже можно двумя способами, говорила аналитик Moody’s Ольга Ульянова. Первый, «быстрый и нерыночный», – субсидирование. Например, субсидировать ставки через «Дом.РФ» или выделить для этого специальный банк из числа санируемых, предлагала главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. Второй способ – «медленный и рыночный», указывала Ульянова, структурные изменения и достижение устойчиво низких ставок в экономике могут занять 2–3 года. Необходимые меры ЦБ уже принимает – снижение инфляции, стабилизация курса, заякоривание инфляционных ожиданий, перечисляет она, но мешают прежде всего геополитические риски.

Маржа банков и так низкая и уменьшить ставку государство может только за счет снижения стоимости фондирования, т. е. господдержки и субсидий на ипотечные кредиты, указывал вице-президент и руководитель розничного блока «СМП банка» Роман Цивинюк. Маржу банкам снижать уже некуда, согласен директор дирекции ипотечного кредитования банка ТКБ Вадим Пахаленко, нужно снижать ключевую ставку. А при снижении инфляции до 4% расходы правительства на субсидии снизятся, отмечал совладелец Совкомбанка Сергей Хотимский, при этом поддержка ипотеки сейчас важна и для бизнеса: банки перенаправили бы часть средств из уже перегретых сегментов потребкредитования и кредитных карт. Нужны и дополнительные механизмы: развитие эскроу-счетов, расширение субсидий и льгот для населения для снижения конечной стоимости кредитов, расширение программ «Дом.РФ» по секьюритизации и рефинансированию ипотеки, регуляторные меры, перечисляет управляющий департамента стратегии и проектов развития Промсвязьбанка Дмитрий Грицкевич.