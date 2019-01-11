Что ждет заемщиков в 2019 году
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В наступившем году стоимость кредитов и займов для населения может вырасти, а получить их многим людям станет труднее. Прежде всего это касается закредитованных заемщиков и тех, кто планирует получить крупный кредит. Причин для этого несколько: экономическая ситуация и рост стоимости денег в стране, изменения в законодательстве и регулировании банковской и микрофинансовой деятельности.
Но некоторые нововведения порадуют заемщиков.
Какие кредиты станут дороже
В минувшем декабре ЦБ второй раз за три месяца повысил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта до 7,75% годовых. Поскольку риски ускорения инфляции и ослабления рубля усиливаются, ряд экономистов ждут роста ставки в первой половине нынешнего года до 8%. Это, по мнению экспертов, непременно отразится на стоимости заимствования и для населения, и для компаний.
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