Финансы / Персональные финансы
Статья опубликована в № 4730 от 11.01.2019 под заголовком: Заемщики оплатят риск

Что ждет заемщиков в 2019 году

Условия кредитования для населения могут ухудшиться. Особенно для закредитованных людей и получателей крупных ссуд
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В наступившем году стоимость кредитов и займов для населения может вырасти, а получить их многим людям станет труднее. Прежде всего это касается закредитованных заемщиков и тех, кто планирует получить крупный кредит. Причин для этого несколько: экономическая ситуация и рост стоимости денег в стране, изменения в законодательстве и регулировании банковской и микрофинансовой деятельности.

Но некоторые нововведения порадуют заемщиков.

Какие кредиты станут дороже

В минувшем декабре ЦБ второй раз за три месяца повысил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта до 7,75% годовых. Поскольку риски ускорения инфляции и ослабления рубля усиливаются, ряд экономистов ждут роста ставки в первой половине нынешнего года до 8%. Это, по мнению экспертов, непременно отразится на стоимости заимствования и для населения, и для компаний.

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