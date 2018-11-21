ЦБ предупредил о продолжении роста ставок в банках

Из-за того, что ставки по кредитам растут быстрее, чем по депозитам, банки могут потерять в прибыли

Статья опубликована в № 4701 от 22.11.2018 под заголовком: Ставки на вырост

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Некоторые крупные банки повышали ставки и по депозитам, указывает регулятор Андрей Гордеев / Ведомости

Рост ставок в банках может продолжиться, предупредил ЦБ: из-за того что ставки по депозитам растут быстрее, чем по кредитам, банки могут потерять в прибыли

Ставки могут продолжить расти: эффект от повышения ключевой ставки ЦБ не в полной мере сказался на банковских операциях, сообщил регулятор в комментарии о ликвидности банковского сектора. Ключевую ставку ЦБ повысил в сентябре этого года на 0,25 процентного пункта до 7,5% годовых – впервые с 2014 г.