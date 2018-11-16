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Население в октябре вернуло часть сбережений в банки

До этого граждане два месяца забирали вклады, но рост ставок и стабильный курс заставили их передумать
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В октябре вклады населения выросли на 0,6% до 27,1 трлн руб., сообщил в пятницу Центробанк. До этого граждане два месяца подряд забирали сбережения из банков: в августе вклады сократились на 0,6%, в сентябре – на 0,8%.

В сентрябре больше всех потерял Сбербанк– 95 млрд руб., или 0,8% вкладов. У группы ВТБ снижение составило 27 млрд руб. (0,7%), у Газпромбанка – 16 млрд руб. (1,8%), у группы «Открытие» – 19 млрд руб. (3,4%), у Ситибанка – 27 млрд руб. (13,9%), следует из расчетов Fitch. Всего отток составил около 170 млрд руб.

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