Крупнейшие банки продолжают поднимать ставки вкладов

Рублевые депозиты не были такими выгодными с начала года

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Средняя максимальная ставка рублевых вкладов в десяти крупнейших банках растет уже третий месяц Анастасия Арашкевичуте для Ведомостей

Средняя максимальная ставка рублевых вкладов в 10 крупнейших банках по размеру депозитов населения растет уже третий месяц. В последней декаде октября она достигла 7,025% годовых, следует из статистики Центробанка. Это на 0,015 процентного пункта (п. п.) выше, чем 10 дней назад. Последний раз ставка была так высока в январе этого года.

ЦБ рассчитывает среднюю максимальную ставку вкладов, исходя из доходности депозитов в Сбербанке, ВТБ, Россельхозбанке (РСХБ), Альфа-банке, Газпромбанке, Райффайзенбанке, «ФК Открытие», Бинбанке, Промсвязьбанке и Московском кредитном банке (МКБ). Из них за третью декаду октября четыре банка повысили ставки.