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Ставки рублевых вкладов неудержимо рвутся вверх

Крупные частные банки теперь готовы платить розничным вкладчикам 7,7–8% годовых, государственные – более 7%. И это не предел
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После того как в середине октября крупнейшие госбанки подняли доходность рублевых промо-вкладов сроком 1-1,5 года выше 7% годовых (Сбербанк до 7,15% годовых, а ВТБ до 7,3%), частные банки не стали ждать, когда вкладчики заберут у них свои рублевые сбережения и сдадут по определению более надежным кредитным организациям.

Они начали массово поднимать ставки вкладов до 7,5-8% годовых.

Сезонный процент

Рекордные проценты частные банки установили по сезонным вкладам (открываются в течение одного – двух месяцев) сроком от трех месяцев до полутора лет.

К примеру, на прошлой неделе банк «Хоум кредит» предложил вклад «Новогодний» сроком 3 месяца и ставкой 8% годовых (от 1000 руб.). Позднее в Совкомбанке появился вклад «Рекордный» с аналогичными условиями (от 50 000 руб.).

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Комментарии
bogdanov7080
11:51 27.10.2018
Зачем им деньги. "Банков" в РФ более не существует, есть пылесосы-преобразователи рублевой ликвидности в экономике в долларовые кирпичи. Ни один кредит реальному сектору не дают. Или опять МВФ поставил задачу ЦБ РФ нарастить инвестиции в экономику США? Кончать нужно все это быстрее, пока не станет слишком поздно.
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