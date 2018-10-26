Максимальная ставка вкладов топ-10 крупнейших банков взлетела выше 7% годовых

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Сергей Портер / Ведомости

За вторую декаду октября средняя максимальная ставка вкладов в 10 крупнейших банках по размеру портфеля депозитов физических лиц выросла сразу на 0,2 процентного пункта (п. п.) до 7,01% годовых, следует из сообщения, размещенного на сайте ЦБ.

Индикатор растет шестую декаду подряд, темпы роста ускорились. В предыдущие пять декад индикатор поднимался на 0,03-0,09 п. п. Последний раз показатель был выше уровня 7,01% в январе 2018 г.

Регулятор рассчитывает показатель по вкладам Сбербанка, ВТБ, Россельхозбанка, Газпромбанка, Альфа-банка, Бинбанка, «Открытия», Райффайзенбанка, Промсвязьбанка, Московского кредитного банка (МКБ). За вторую декаду октября пять банков из этого списка увеличили максимальные ставки своих вкладов.

12 октября два крупнейших банка – Сбербанк и ВТБ – одновременно повысили рублевые ставки.