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Альфа-банк повысил ставки по вкладам в рублях и долларах

С 12 октября Альфа-банк увеличивает доходность всей линейки вкладов для физических лиц в рублях и долларах на 0,1-0,65 процентного пункта (п. п.). Процентные ставки повышаются на все сроки привлечения денежных средств в рублях и в долларах от 3 месяцев до 3 лет, говорится в сообщении банка.

Максимальная доходность рублевых вкладов для клиентов, не пользующихся пакетами услуг банка, достигает 7,28% при вложении от 5 млн руб. на 3 года, долларовых – 3,08 (от $100 000 на 3 года)

Максимальная процентная ставка по депозиту для владельцев пакетов услуг в рублях выросла до 8,01% годовых, в долларах – до 3,52% годовых.

Ранее в пятницу о повышении ставок рублевых вкладов объявили крупнейшие российские госбанки — Сбербанк и ВТБ.