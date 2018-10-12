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Альфа-банк повысил ставки по вкладам в рублях и долларах

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С 12 октября Альфа-банк увеличивает доходность всей линейки вкладов для физических лиц в рублях и долларах на 0,1-0,65 процентного пункта (п. п.). Процентные ставки повышаются на все сроки привлечения денежных средств в рублях и в долларах от 3 месяцев до 3 лет, говорится в сообщении банка.

Максимальная доходность рублевых вкладов для клиентов, не пользующихся пакетами услуг банка, достигает 7,28% при вложении от 5 млн руб. на 3 года, долларовых – 3,08 (от $100 000 на 3 года)

Максимальная процентная ставка по депозиту для владельцев пакетов услуг в рублях выросла до 8,01% годовых, в долларах – до 3,52% годовых.

Ранее в пятницу о повышении ставок рублевых вкладов объявили крупнейшие российские госбанки — Сбербанк и ВТБ.

Технологии
Новости

Создатель Ethereum Виталик Бутерлин раскрыл размер своего состояния

Ведомости
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Сооснователь криптовалюты Ethereum российского происхождения Виталик Бутерлин раскрыл в Twitter размер своего состояния, отметив, что оно никогда не достигало $1 млрд.

Профессор Нью-Йоркского университета Нуриэль Рубини написал сообщение, что Бутерлин «наряду с [сооснователем криптовалюты] Джозефом Любином является главарем криминальной премайнинговой аферы, в результате которой был создан Ethereum». По его словам, они «украли 75% Ethereum и мгновенно стали обладетелями фальшивого "миллиардного" состояния». Премайнинг — это добыча монет (токенов), которую совершают разработчики до момента официального запуска криптовалюты. 

Бутерлин ответил ему в комментариях, что он лично никогда не держал более 0,9% всего Ethereum и что его состояние никогда не приближалось к $1 млрд. «Также я абсолютно уверен, что уголовного наказания за премайнинг не существует», — добавил он.

На просьбу другого комментатора раскрыть сделки с Ethereum Бутерлин прислал ссылку на свой электронный кошелек, из которого следует, что ему принадлежит 365 003 токена (около $73 млн по текущему курсу). 

В феврале Forbes опубликовал список богатейших криптовалютных миллиардеров. Бутерлин занял в нем 17 место. Его состояние издание оценило в $400-500 млн.

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Технологии
Новости

Boston Dynamics обучила робота паркуру

Ведомости
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Человекоподобный робот Atlas компании Boston Dynamics научился выполнять некоторые движения паркура. Компания разместила видео, на котором робот преодолевает несколько препятствий, например, перепрыгивает через бревно.

Преодолевать препятствия роботу позволяет программное обеспечение, которое одновременно задействует его руки, ноги, туловище, говорится в сообщении компании в Instagram. Также Atlas использует компьютерное зрение, чтобы замечать препятствия.

Atlas — последняя разработка Boston Dynamics в линейке человекоподобных роботов. Он отличается от других способностью одновременно задействовать разные части тела и двигаться по пересеченной местности. Это значительно расширяет возможность применения робота, отмечает компания. Рост Atlas составляет 1,5 м, вес — 75 кг. Детали для его производства печатаются на 3D-принтере.

Инженерная компания Boston Dynamics, основанная в 1992 г., специализируется на робототехнике. Она известна разработкой четвероногого робота BigDog.

Как выглядят роботы российского производства

Бизнес
Новости

Авиакомпанию «Якутия» возглавил создатель лоукостера «Добролет»

Ведомости
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Совет директоров авиакомпании «Якутия» утвердил на пост гендиректора Владимира Горбунова, создателя лоукостеров «Добролет» и «Авианова». Об этом сообщили ТАСС в правительстве республики.

«Кандидатура Владимира Горбунова утверждена советом директоров на пост генерального директора авиакомпании "Якутия". Заявление прежнего руководителя Ольги Федоровой о сложении полномочий удовлетворено», — сказали в правительстве республики.

12 октября председатель совета директоров «Якутии», первый зампред правительства Якутии Алексей Колодезников сообщил, что написал главе региона представление об увольнении Федоровой. Он объяснил это «необходимостью обеспечения безопасности полетов», а также указал на риск аннулирования сертификата эксплуатанта и нестабильное финансовое состояние авиакомпании.

После этого Федорова, возглавлявшая «Якутию» с 2014 г., объявила об уходе с поста, выразив надежду на то, что ее решение «поможет компании выжить и развиваться дальше».

9 октября самолет авиакомпании с пятью членами экипажа и 91 пассажиром на борту выкатился на ремонтируемый участок ВВП аэропорта «Якутск» с подломом основных стоек шасси. Пятеро человек обратились за медицинской помощью. Выяснилось, что SSJ100 эксплуатировался с неисправным реверсом одного двигателя. Росавиация поставила вопрос об ограничении сертификата эксплуатанта «Якутии». После произошедшего было возбуждено уголовное дело.

Работа «Якутии» неоднократно вызывала критику властей республики. Глава Якутии Айсен Николаев, в частности, указывал на то, что «огромная материальная помощь, которую получила компания, недостаточно эффективно использовалась и используется». Общая задолженность авиакомпании приближается к 6 млрд руб.

Политика
Новости

Водительские права будут возвращать только после уплаты всех штрафов

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Лишенные прав водители смогут вернуть их только после оплаты всех штрафов — помимо остальных условий, следует из опубликованного сегодня постановления правительства.

Для возвращения прав по истечении срока лишения водитель должен сдать экзамен на знание правил дорожного движения, предоставить паспорт или другое удостоверение личности, а также информацию или документы об уплате штрафов за нарушения ПДД. Если права изъяты за управление автомобилем в нетрезвом состоянии, водитель обязан пройти медицинское освидетельствование «на наличие медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством».

Водитель получает возможность вернуть права в подразделении кроме назначенного судом, если подаст заявление об этом не позднее 30 дней до окончания срока лишения прав. Такое заявление можно подать и в электронном виде.

В июле в России вступила в силу поправка в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), касающаяся наказания за вождение в нетрезвом виде. Поправка в статью 12.8 КоАП предусматривает, что факт опьянения водителя может подтверждать «наличие абсолютного этилового спирта в концентрации 0,3 и более грамма на 1 л крови».

Ранее в этой статье было указано, что факт употребления алкоголя определяется наличием абсолютного этилового спирта в концентрации 0,16 мг на 1 л выдыхаемого воздуха и выше. Административная ответственность также наступает в случае наличия наркотических средств или психотропных веществ в организме человека. Новая инициатива не исключает прежних методов выявления алкоголя в организме водителей.

Водитель по статье 12.8 КоАП наказывается лишением водительских прав на срок до двух лет со штрафом в 30 000 руб. Если водитель, управлявший автомобилем в состоянии опьянения, не имел прав, то ему грозит арест на срок до 15 суток или штраф в 30 000 руб.

Выбор редактора
Финансы
Новости

Условием соглашений с ЦБ по инсайдерским делам может стать раскрытие тайны

Ведомости
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Комитет финансового надзора ЦБ сможет заключать соглашения о прекращении дел с компаниями, попавшими под расследование дел об инсайде, но в обмен будет вправе требовать раскрытия коммерческой, служебной, банковской тайны. Законопроект об этом внес в Госдуму депутат Владислав Резник («Единая Россия»).

Сейчас ЦБ не может в обмен на сотрудничество уменьшить или отменить штраф участникам рынка, подозреваемым в манипулировании или использовании инсайда. Сделка с регулятором поможет «ускорить ход расследования правонарушений, а также будет способствовать привлечению к ответственности более широкого круга лиц», писал ЦБ.

Законопроект дополняет принятый в июле в первом чтении законопроект о спецсоглашениях с ЦБ при расследовании дел об инсайде, говорится в пояснительной записке. Одобренные в первом чтении поправки в КоАП наделяли ЦБ правом заключать соглашения с компаниями и физлицами, подозреваемыми в нарушении закона об инсайдерской информации. Соглашение предусматривает уплату излишне полученного дохода (либо суммы, определенной ЦБ) в фонд защиты прав вкладчиков и акционеров, освобождает от штрафа и не означает признания лицом своей вины. Оно должно утверждаться судом.

Правительство поддержало документ с уточнениями, Счетная палата выступила против, обратив внимание, что средства будут направляться не в бюджет, а в «доход конкретного юридического лица» — Фонда по защите прав вкладчиков. Внесенный депутатом Резником новый законопроект учитывает замечания: теперь все средства, вырученные от заключения соглашений, предполагается направлять в бюджет.

Кроме того, законопроект уточняет полномочия ЦБ и обязанности компаний, которые захотят заключить соглашение о прекращении дела. Лица, попавшие под расследование, до заключения соглашения будут обязаны предоставить ЦБ в полном объеме информацию, в том числе сведения, составляющие коммерческую, служебную, банковскую тайну, тайну связи (в части информации о почтовых переводах денежных средств) и иную охраняемую законом тайну - за исключением государственной и налоговой. Также ЦБ будет вправе затребовать информацию об операциях, совершение которых послужило основанием для возбуждения дела об инсайде.

Помимо этого ЦБ в соглашении сможет потребовать изменения организационной структуры юрлица. Речь идет об изменении состава и численности работников либо о прекращении деятельности его структурных подразделений или создании новых структурных подразделений.

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Политика
Новости

ФСИН рассказала об условиях содержания Кокорина и Мамаева в «Бутырке»

Ведомости
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Футболисты «Краснодара» Павел Мамаев, «Зенита» Александр Кокорин и брат Кокорина Кирилл, доставленные в московский СИЗО №2 «Бутырка» после ареста по делу о хулиганстве, обеспечены всем необходимым. Об этом агентству «Москва» рассказал официальный представитель столичного управления ФСИН Сергей Цыганков. Накануне Тверской суд санкционировал арест братьев Кокориных и Мамаева до 8 декабря.

«Указанные лица поступили в СИЗО-2, размещены в разных камерах карантинного отделения, обеспечены всем необходимым: спальное место, средства гигиены», — сказал Цыганков. По его словам, арестованные пробудут в карантине 10 суток, затем их переведут в общие камеры.

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников в пятницу сказал «Интерфаксу», что фигуранты резонансного дела не будут сидеть в СИЗО с ранее судимыми гражданами. Ранее Мельников сообщал, что после задержания Мамаева поместили в камеру изолятора временного содержания с человеком, в прошлом уже отбывавшим тюремное наказание«В отличие от изоляторов временного содержания, в московских СИЗО всегда очень тщательно проверяют информацию о наличии судимости у граждан, поэтому такой ситуации, как у Павла Мамаева, который в ИВС находился с ранее судимым гражданином, возникнуть не должно», — отметил Мельников.

По его словам, футболистов, скорее всего, поместят в один из спецблоков на территории СИЗО. Он отметил, что в «Бутырке», как и в большинстве изоляторов, «перелимит» граждан, но при этом в большинстве камер есть телевизоры, холодильники, «почти у всех есть свои спальные места». 

С разницей в несколько часов 8 октября Кокорин и Мамаев с друзьями стали зачинщиками двух драк — с начальником департамента Минпромторга Денисом Паком и с Виталием Соловчуком, водителем ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой. Полиция возбудила уголовное дело по статье о хулиганстве по предварительному сговору (ч. 2 ст. 213 УК). Максимальная санкция этой статьи – семь лет лишения свободы.

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев в суде

Выбор редактора
Политика
Новости

Кремль поддержал обеспокоенность РПЦ решениями Константинополя по Украине

Ведомости
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Россия будет защищать интересы православных в случае противоправных действий на Украине после решения Синода Константинопольского патриархата. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, вмешается ли Россия, если радикальные группировки на Украине предпримут силовые действия в отношении церквей Московского патриархата.

«В случае если развивающиеся события войдут в русло противоправных действий, то, конечно, как Россия везде защищает интересы русских и русскоговорящих, то так же, и об этом неоднократно говорил [Владимир] Путин, Россия защищает интересы православных», — подчеркнул он (цитата по «Интерфаксу»).

Отвечая на вопрос, каким образом Россия будет защищать интересы православных, Песков ответил: «Исключительно политико-дипломатическим». Это «абсолютно обоснованная и понятная позиция», добавил представитель Кремля.

Комментируя решение Константинопольского патриархата, Песков отметил, что Кремль крайне озабочен «шагами, способными внести раскол в православный мир» (цитата по ТАСС). «Мы весьма обеспокоены, что эти решения были приняты, потому что в данном случае можно полностью разделить ту обеспокоенность, которая высказывалась со стороны РПЦ», — заявил Песков.

В то же время он подчеркнул, что «светская власть России не может вмешиваться в межцерковный диалог, никогда этого не делала и не будет делать далее».

11 октября Синод Константинопольского патриархата по итогам заседания в Стамбуле подтвердил, что приступает к предоставлению автокефалии (независимости) украинской православной церкви. Патриархат снял анафему (отлучение от Церкви), наложенную РПЦ на лидеров двух неканонических украинских церквей — Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета и главы Украинской автокефальной православной церкви Макария. Также Константинополь отменил действие синодального решения 1686 г., по которому Киевская митрополия была переведена в Московский патриархат.

РПЦ выступает против предоставления автокефалии украинской церкви. 14 сентября РПЦ в знак протеста объявила, что прекращает молитвенное поминовение константинопольского патриарха Варфоломея и участие в структурах под председательством этого патриархата. Также РПЦ пригрозила полным разрывом «евхаристического (совместного причастия) общения с Константинопольским патриархатом».

Политика
Новости

Министр труда Саратовской области уволена после высказываний о прожиточном минимуме

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Министр труда Саратовской области Наталья Соколова уволена после своих высказываний о жизни на прожиточный минимум в 3500 руб. Об этом сообщила пресс-секретарь губернатора региона Валерия Радаева Нина Попова, сообщило «РИА Новости». «Соколова Наталья Юрьевна уволена с должности министра занятости, труда и миграции Саратовской области», — сказала Попова.

Накануне в YouTube было размещено видео спора Соколовой с депутатом областной думы от КПРФ Николаем Бондаренко о сумме, достаточной для для жизни в течение месяца. Чиновница утверждала, что 3500 руб. достаточно «для минимальных физиологических потребностей», при этом сочла возможным рекомендовать жителям области «сбалансированное, но диетическое меню... исходя из цен в магазинах со скидками». «А после 40 дней поста только здоровья прибавится», — заметила она.

Попробовать прожить на 3500 руб. в месяц сама она отказалась: «Наш с вами статус не позволяет проводить такие эксперименты», — сказала экс-министр Бондаренко. «Я месяц-два проживу, а потом пойду искать работу», — отметила она в ходе спора.

Слова Соколовой вызвали резкую отповедь в соцсетях. Пользователи напомнили чиновнице, что у человека есть потребности помимо еды, и предложили ей жить на прожиточный минимум всю жизнь.

Отметим, что прожиточный минимум в Саратовской области на II квартал установлен в размере 8707 руб., сумма 3500 руб., о которой спорили Соколова и Бондаренко, относится к региональной потребительской корзине. Прожиточный минимум рассчитывается на основе потребительской корзины.

Политика
Новости

Суд отложил заседание по иску о снятии кандидата от КПРФ с выборов в Хакасии

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Заседание Верховного суда Хакасии по иску избиркома республики о снятии кандидата на выборах главы региона от КПРФ Валентина Коновалова отложили, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Рассмотрение иска пройдет 15 октября в 13:00, объявил судья Валерий Соловьев.

Ранее прокуратура Хакасии принесла в республиканский избирком представление о лишении регистрации Коновалов, якобы обнаружив нарушения в документах, поданных Коноваловым на регистрацию. Избирком подал иск о снятии коммуниста с выборов. Также иск подал конкурент Коновалова на выборах — кандидат от Партии роста Александр Мяхар. Верховный суд должен был рассмотреть оба иска 12 октября.

Против решения избиркома выступила глава ЦИК Элла Памфилова. По ее словам, она была в отпуске и узнала о решении региональной избирательной комиссии, которая «молниеносно отреагировала на представление республиканской прокуратуры, не удосужившись более внимательно и всесторонне проанализировать ситуацию, в том числе проконсультироваться с Центральной избирательной комиссией». Эти «скоропалительные действия могут нанести непоправимый ущерб всему избирательному процессу в республике», считает она.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что «официально направил президенту [Владимиру Путину] правительственную телеграмму с требованием остановить беспредел, который творится в Хакасии». Также он попросил генпрокурора Юрия Чайку отозвать представление местного прокурора.

Коновалов набрал в первом туре губернаторских выборов в Хакасии 44,8% голосов, обойдя, в частности, кандидата от «Единой России». Никто из кандидатов не смог преодолеть необходимый порог голосов (50%), и в регионе должен пройти второй тур. Однако второй тур выборов в Хакасии переносился уже дважды из-за последовательного снятия двух кандидатов.

Бизнес
Новости

«АвтоВАЗ» сменил вице-президента по качеству

Ведомости
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Вице-президентом по качеству и удовлетворенности потребителей «АвтоВАЗа» с 13 октября будет Ксавье Эжер, сообщила пресс-служба компании. Дмитрий Михайлов, ранее занимавший эту должность, возвращается в Nissan.

Эжер родился в 1967 г. Он работает в группе Renault 25 лет. В разное время Эжер занимал должности замдиректора по производству в компании Renault «Автофрамос» в Москве, директора по производству завода Renault в Касабланке, директора линии производства автомобилей платформы В0 в Тольятти. С 2016 г. был заместителем вице-президента по качеству и удовлетворенности потребителей «АвтоВАЗа».

Дмитрий Михайлов пришел в Nissan в 2007 г., был директором по производству «Ниссан мэнуфэкчуринг рус», в апреле 2010 г. стал его гендиректором. В феврале 2017 г. Михайлов был назначен вице-президентом по качеству и удовлетворенности потребителей группы «АвтоВАЗ».

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Недвижимость
Новости

Эксперты рассказали о рекордном количестве сделок со складами в Московском регионе

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По итогам 9 месяцев текущего года в Московском регионе было арендовано и куплено около 1,3 млн кв. м складских площадей, что является абсолютным рекордом за всю историю рынка складской недвижимости Москвы, говорится в исследовании компании Knight Frank.

К примеру, в 2013 г., ставшем одним из лучших по спросу на складские площади, было арендовано и куплено около 904 000 кв. м складов, в 2017 – около 818 000 кв. м.

Между тем, только в III квартале 2018 г. было заключено сделок на 445 000 кв. м складских площадей, что на 10% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

Больше всего складов в столичном регионе заняли розничные компании, которые арендовали и купили в совокупности более 500 000 кв. м площадей. На втором месте компании-производители: около 216 000 кв. м площадей.

Крупнейшей сделкой в этом году стала договоренность компаний Leroy Merlin и SGI (правообладатель земельных участков в Подмосковье) о строительстве 140 000 кв. м складов в логистическом комплексе «Белый раст». Объем инвестиций в проект составит 10 млрд руб.

На втором месте аналогичная сделка «Детского мира» и «PNK Group», которые подписали соглашение о возведении распределительного центра в 62 000 кв. м в «PNK парке Бекасово». Размер инвестиций составит 2,5 млрд руб.

По прогнозам экспертов компании, к концу 2018 г. совокупный объем сделок по достигнет 1,5-1,6 млн кв. м.

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