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Сбербанк и ВТБ подняли ставки рублевых вкладов выше 7% годовых

Крупнейшие госбанки усилили борьбу за вкладчиков
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Сбербанк и ВТБ с 12 октября повышают ставки рублевых вкладов. Их максимальные значения превысили 7% годовых впервые за последние несколько месяцев.

Сбербанк в пятницу заменил свой самый доходный промо-вклад «Онлайк» со ставкой 6,5-6,7% годовых на вклад «Рекордный», на котором рубли можно разместить под 6,5- 7,15% годовых, сообщила пресс-служба банка. Вклад доступен для открытия до 30 ноября 2018 г. в рублях на срок от 7 месяцев до 1,5 г. на суммы от 50 000 руб., говорится в ее сообщении.

Одновременно Сбербанк повысил рублевые ставки базовой линейки розничных депозитов в среднем на 0,15-0,4 процентного пункта (п. п.), следует из опубликованных на его сайт данных. Теперь максимальная ставка базовых розничных вкладов составляет 5,15% без учета капитализации дохода по вкладу «Сохраняй онлайн» при вложении 400 000 руб. на срок 1-3 года годовых (ранее 4,75% при тех же условиях). С учетом капитализации доходность онлайн-вкладов достигает 5,56% годовых. Ставки депозитов, открытых в отделениях банка, на 0,15 п. п. ниже.

«Вслед за решением ЦБ о повышении ключевой ставки и с учетом рыночной тенденции роста ставок по депозитам Сбербанк увеличил ставки действующей линейки и запустил акцию», — объясняет директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка Наталья Алымова.

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