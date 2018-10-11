Россельхозбанк повысил ставки вкладов

Здравствуйте, ! Мы вас узнали, так как вы зарегистрированы на сайте hbr-russia.ru. У сайтов vedomosti.ru и hbr-russia.ru теперь общая система авторизации. Для входа вы можете использовать единый логин и пароль
Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
Материал добавлен в «Избранное»
Удалить материал из «Избранного»?
Материал удален из «Избранного»
Россельхозбанк (РСХБ) с 11 октября изменил доходность вкладов в долларах и рублях. Ставки рублевого вклада «Доходный» увеличились на 0,1-0,55 процентного пункта (п. п.). Наибольшие изменения коснулись депозита на девять месяцев на сумму от 1,5 млн руб. с открытием в дистанционных каналах обслуживания. Теперь ставки «Доходного» составляют 6-8% годовых. Ставку 8% годовых в РСХБ можно получить, открыв вклад на четыре года с выплатой процентов в конце срока.
В долларах «Доходный» теперь можно открыть под 0,15-3,85% годовых. Они выросли на 0,1-0,45 п. п.
Ставки вклада в валюте 8 октября повысил и другой госбанк — ВТБ. Теперь доходность вклада «Выгодный» составляет 1,75-3,1% годовых в долларах и 0,55-095% годовых - в евро.
ЦБ повысил ключевую ставку с 17 сентября до 7,5% годовых. Многие крупные банки с августа повышают ставки вкладов. Средняя максимальная ставка депозитов населения в банках из топ-10 по размеру активов (ее рассчитывает ЦБ) в третьей декаде сентября составила 6,71% годовых, увеличившись на 0,06 п.п. за 10 дней.
Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
Материал добавлен в «Избранное»
Удалить материал из «Избранного»?
Материал удален из «Избранного»
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обнаружила картельный сговор во время аукциона на право проведения ремонта дорог в Московской области. Об этом говорится в сообщении на сайте службы.
Аукцион проводил «Мосавтодор», начальная цена контракта — 128 млн руб. В торгах участвовали АО «САХ района Новокосино», ООО «СОВ-ГРУПП», АО «Фирма Новострой» и ИП Галанов Е.В, отмечает ФАС.
ФАС установила, что они действовали в интересах друг друга. «САХ района Новокосино» и «СОВ-ГРУПП» после подачи ценовых предложений прекратили конкурентные действия, а Галанов не принял участие в торгах, хотя получил допуск, говорится в сообщении. В итоге конкурс выиграла «Фирма Новострой» за 124,8 млн руб.
В отношении всех участников торгов возбуждено дело по признакам нарушения закона о защите конкуренции, отмечает ФАС. Им грозит штраф.
АО «Фирма Новострой» зарегистрирована в Карачаево-Черкесской Республике, указано в ЕГРЮЛ. 70% в уставном капитале компании принадлежит Армену Ананикяну, а остальные 30% – Аревику Хоршикяну. АО «Фирма Новострой» принимала участие в программе благоустройства Москвы – «Моя улица», выиграв конкурс на ремонт асфальта стоимостью 477,5 млн руб.
Как проходит реконструкция улиц в Москве
Евгений Разумный / Ведомости
В Москве начались основные работы по программе благоустройства «Моя улица - 2017». На фото Новая площадь
1/30
Евгений Разумный / Ведомости
В этом году мэрия Москвы наметила реконструкцию 87 улиц, набережных и площадей (на фото Новая площадь)
2/30
Евгений Разумный / Ведомости
Общая площадь благоустройства – более 240 га, пишет «Интерфакс» со ссылкой на заявление руководителя департамента капремонта Москвы Алексея Елисеева
3/30
Евгений Разумный / Ведомости
По словам чиновника, в городе обустроят более 1300 фасадов исторических зданий. На фото Богоявленский переулок
4/30
Евгений Разумный / Ведомости
За 2016-2018 гг. власти Москвы планируют потратить на проект городского благоустройства «Моя улица» около 90 млрд руб., рассказал «Ведомостям» партнер КБ «Стрелка» Алексей Муратов. На фото Лубянская площадь
5/30
Евгений Разумный / Ведомости
Пик ремонтных работ выпадет на июнь - июль. На фото Лубянская площадь
6/30
Евгений Разумный / Ведомости
Тогда в работах будут заняты около 20 000 рабочих и 2000 единиц техники, сказали «Интерфаксу» в пресс-службе департамента капремонта. На фото Старая площадь
7/30
Евгений Разумный / Ведомости
На ремонт асфальта по программе «Моя улица» будет потрачено 477,5 млн руб., следует из данных, опубликованных на портале госзакупок. Конкурс выиграла компания АО «Фирма Новострой»
8/30
Евгений Разумный / Ведомости
В программе «Моя улица» «Фирма Новострой» участвует впервые. До этого среди прочего компания занималась обустройством автостоянки на шоссе Энтузиастов и ремонтом участка автодороги М7 «Волга», следует из данных о госконтрактах, опубликованных в базе «СПАРК-Интерфакса». На фото: Старая площадь
9/30
Андрей Гордеев / Ведомости
В 2017 г. в городе благоустроят более 40 км набережных. На фото: Якиманская набережная
10/30
Андрей Гордеев / Ведомости
Общая протяженность ремонтных работ составит 50 км, отметил Елисеев. На фото: Якиманская набережная
11/30
Андрей Гордеев / Ведомости
Якиманская набережная
12/30
Андрей Гордеев / Ведомости
Конкурс на поставку гранита для бордюра по программе «Моя улица» выиграл прошлогодний поставщик, компания, реализовавшая проект возвращения лип на Тверскую ООО «Радор М». На фото: 1-й Голутвинский переулок
13/30
Андрей Гордеев / Ведомости
Сумма контракта на поставку гранита – 2,4 млрд руб., следует из документов, опубликованных на сайте госзакупок. Поставка проходит в 4 лота. На фото: 1-й Голутвинский переулок
14/30
Андрей Гордеев / Ведомости
Ширина тротуаров на благоустраиваемых улицах увеличится в среднем на 3 м. Везде, где возможно, планируется расширить тротуары от 6 м и более, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, его слова передает «Интерфакс». На фото: 1-й Голутвинский переулок
15/30
Андрей Гордеев / Ведомости
По словам Бирюкова, такая ширина тротуаров позволит комфортно располагать уличные кафе и стационарные торговые объекты, не мешая пешеходам. 1-й Голутвинский переулок
16/30
Александра Астахова / Ведомости
Москва оценивает работы по благоустройству Садового кольца, которые должны завершиться до конца 2017 г., в 11,58 млрд руб. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на условия технического задания на портале госзакупок. На фото: Садовая-Самотечная улица
17/30
Александра Астахова / Ведомости
Благоустройство участка Садового кольца от Долгоруковской улицы до Цветного бульвара (на фото Садовая-Самотечная улица) оценивается в 1,6 млрд руб.
18/30
Александра Астахова / Ведомости
Каретный Ряд
19/30
Александра Астахова / Ведомости
Ремонтные работы планируется провести на 12 бульварах. На фото: Сретенский бульвар
20/30
Александра Астахова / Ведомости
Работы по благоустройству Тверской улицы начнутся после 1 мая и Парада Победы, сообщил Алексей Елисеев. На фото: Сретенский бульвар
21/30
Александра Астахова / Ведомости
Гранитный бордюр «должен быть изготовлен из горных изверженных пород, не затронутых выветриванием, не имеющих открытых трещин», – говорится в техническом задании, опубликованном на сайте госзакупок. На фото: Сретенский бульвар
22/30
Александра Астахова / Ведомости
Цвет гранитного бордюра: серый, красный. На фото: Чистопрудный бульвар
23/30
Александра Астахова / Ведомости
На благоустройство проезжей части, дворов, тротуаров, парковок нечетной стороны Бульварного кольца в 2017 г., по конкурсной документации, выделяется до 3,6 млрд руб. против 4,62 млрд руб. на четную сторону в прошлом году. На фото: Чистопрудный бульвар
24/30
Александра Астахова / Ведомости
Рождественский бульвар
25/30
Александра Астахова / Ведомости
Рождественский бульвар
26/30
Александра Астахова / Ведомости
Петровский бульвар
27/30
Александра Астахова / Ведомости
Центр организации дорожного движения рекомендует пользоваться общественным транспортом для поездок в центр города в связи с неблагоприятными погодными условиями и начавшимися работами по программе «Моя улица», передал 12 апреля «Интерфакс». На фото: Петровский бульвар
Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
Материал добавлен в «Избранное»
Удалить материал из «Избранного»?
Материал удален из «Избранного»
ОПЕК повысила прогноз по добыче жидких углеводородов в России в 2018 г. с 11,15 млн баррелей в сутки до 11,19 млн, в 2019 г. — с 11,17 млн баррелей в сутки до 11,19 млн. Об этом говорится в октябрьском докладе, опубликованном на сайте организации.
Российские нефтяные компании имеют потенциал для дальнейшего увеличения добычи за счет разработки новых месторождений, говорится в докладе ОПЕК.
Организация также повысила прогноз по добыче нефти в США в текущем году до 10,69 млн баррелей в сутки, в следующем году — до 11,65 млн.
Ранее президент и совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов в интервью «Ведомостям» высказал мнение, что российские компании уже вышли на максимум добычи нефти. Это же подтвердили «Ведомостям» два собеседника в крупных нефтяных компаниях. Президент Владимир Путин и министр энергетики Александр Новак не согласились с этим заявлением: по их мнению, Россия способна еще нарастить добычу.
В сентябре добыча в России превысила 11,36 млн баррелей в сутки. Это исторический максимум и на 160 000 баррелей больше, чем в октябре 2016 г. (11,2 млн баррелей).
В октябрьском докладе ОПЕК также снизила прогноз роста спроса на нефть в 2018 г. на 80 000 баррелей в сутки до 1,54 млн. По итогам текущего года организация теперь ожидает спрос на нефть на уровне 98,79 млн баррелей в сутки. В 2019 г. спрос на нефть, по прогнозам ОПЕК, вырастет на 1,36 млн баррелей в сутки. В результате по итогам года спрос на нефть составит 100,15 млн баррелей в сутки.
Ранее наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд в интервью агентству Bloomberg заявил, что спрос на нефть до 2030 г. будет расти темпами примерно на 1–1,5% в год. При этом, по его мнению, некоторые нефтедобывающие страны, в том числе и Россия, через 10 лет начнут терять позиции, а затем полностью уйдут с рынка.
ОПЕК: какие страны влияют на нефтяные цены
MARWAN NAAMANI / AFP
Крупнейший по уровню добычи нефти член ОПЕК – Саудовская Аравия. Согласно данным картеля на 2017 г., Саудовская Аравия добывает 9,96 млн баррелей в сутки и экспортирует 6,97 млн баррелей. В ежегоднике BP, одном из наиболее авторитетных источников статистических данных по нефти, приводятся другие цифры: в 2017 г. добыча Саудовской Аравии составляла 11,95 млн баррелей в сутки
1/14
ESSAM AL-SUDANI / Reuters
Ирак, по данным ОПЕК на 2017 г., добывал 4,47 млн баррелей в сутки и экспортировал 3,802 млн баррелей. BP оценивает добычу Ирака в 2017 г. в 4,52 млн баррелей в сутки
2/14
Raheb Homavandi / Reuters
Добычу Ирана ОПЕК оценивает в 3,87 млн баррелей в сутки, а экспорт – 2,125 млн баррелей в сутки (2017 г.). По данным BP, добыча Ирана в 2017 г. составляла 4,98 млн баррелей в сутки
3/14
Kamran Jebreili / AP
Объединенные Арабские Эмираты добывали 2,97 млн баррелей в сутки, а экспортировали 2,38 млн баррелей в 2017 г., приводит данные ОПЕК. BP приводит другие цифры по добыче: 3,94 млн баррелей в сутки
4/14
Gustavo Ferrari / AP
Кувейт в 2017 г. добывал 2,7 млн баррелей в сутки, а экспортировал 2,01 млн баррелей, следует из данных ОПЕК. По данным BP, страна добывала 3,03 млн баррелей в сутки в прошлом году
5/14
Jorge Silva /REUTERS
Добыча Венесуэлы в 2017 г. составляла 2,035 млн баррелей в сутки, экспорт – 1,6 млн баррелей, следует из данных ОПЕК. По версии BP, страна добывает 2,11 млн баррелей в сутки
6/14
MARTIN BUREAU / AFP
Ангола в прошлом году добывала 1,63 млн баррелей в сутки по версии ОПЕК и 1,67 млн - по данным BP. Экспорт составлял 1,58 млн баррелей в сутки
7/14
Akintunde Akinleye / Reuters
Нигерия – крупнейшая африканская страна – участница ОПЕК. Добыча в 2017 г. составила 1,5 млн баррелей в сутки (данные ОПЕК) или 1,99 млн баррелей в сутки (данные BP). При этом экспорт, по данным той же ОПЕК, выше производства – 1,8 млн баррелей в сутки
8/14
DeAgostini/Getty Images
Еще одна африканская страна в картеле – Алжир. По версии ОПЕК, страна добывала 1,06 млн баррелей в сутки в 2017 г., а экспортировала 632 600 баррелей в сутки. По данным BP, добыча составляла 1,54 млн баррелей в сутки
9/14
Kuni Takahashi/Getty Images
Ливия в прошлом году добывала 817 000 баррелей в сутки (данные ОПЕК) и экспортировала 792 100 баррелей в сутки. BP оценивает добычу Ливии в 865 000 баррелей в сутки
10/14
Tim de Waele/Corbis via Getty Images
Катар добывал в 2017 г. 600 000 баррелей в сутки по версии ОПЕК и всего лишь 1,9 млн баррелей в сутки по версии BP. Экспорт ОПЕК оценивает в 466 000 баррелей в сутки
11/14
Alejandra Parra/Bloomber/Getty Images
Добычу Эквадора в 2017 г. и ОПЕК, и BP оценили в 531 000 баррелей в сутки. Экспорт, по данным ОПЕК, составил 385 400 баррелей в сутки
12/14
Justin TALLIS / AFP
Габон вернулся в состав картеля в июле 2016 г. ОПЕК оценивает добычу страны в 2017 г. в 210 000 баррелей в сутки, экспорт – в 188 400 баррелей в сутки. По данным BP, в прошлом году Габон добывал 200 000 баррелей в сутки
13/14
Pascal Fletcher/REUTERS
Весной 2017 г. членом ОПЕК стала Экваториальная Гвинея. По данным организации, страна в прошлом году добывала 129 000 баррелей в сутки, а экспортировала 128 200 баррелей в сутки. BP оценивает добычу Экваториальной Гвинеи в 199 000 баррелей в сутки
Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
Материал добавлен в «Избранное»
Удалить материал из «Избранного»?
Материал удален из «Избранного»
Следователи попросили суд арестовать вице-президента Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) по государственной авиации специального назначения Сергея Герасимова. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря Басманного суда Москвы Юнону Цареву. Герасимов проходит по делу о мошенничестве, его попросили заключить под стражу до 9 декабря.
Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на источники написал, что 10 октября сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) и Следственного комитета России (СКР) провели обыски и выемки документов по десяти адресам, в том числе в квартире и рабочем кабинете вице-президента ОАК. Обыски прошли также в домах нескольких бизнесменов, заключавших контракты на предоставление услуг ОАК и специальному летному отряду (СЛО) «Россия». Летный отряд занимается перевозкой первых лиц страны.
Разрешения на обыски в жилых помещениях выдал Басманный суд Москвы. Газета отмечала, что по результатам следственных действий Герасимов может стать фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере при исполнении госконтрактов (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Дело может быть связано с разработкой, изготовлением и монтажом авиационных интерьеров, писала газета. Эти махинации были выявлены в рамках другого дела, по которому проходил в том числе экс-руководитель СЛО «Россия» Ярослав Одинцев. Ему и другим фигурантам предъявили обвинения в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ), а также в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В 2017 г. Тверской суд Москвы приговорил их к различным срокам.
Герасимов занимает пост вице-президента ОАК по государственной авиации специального назначения с октября 2015 г. До назначения на эту должность он работал советником президента ОАК по взаимодействию с госорганами. С 1998 по 2014 г. Герасимов служил в структурах Федеральной службы охраны (ФСО). Пресс-служба ОАК не стала комментировать газете информацию об обысках.
Кто в России летает на самых дорогих вертолетах
Екатерина Штукина / РИА Новости
Моду на вертолеты итальянского производителя Leonardo Helicopters (ранее Agusta Westland) ввел премьер Дмитрий Медведев. Он летал на AW139 после того, как в 2012 г. две такие машины закупил специальный летный отряд «Россия», занимающийся перевозками первых лиц. Еще два вертолета этой модели «России» в аренду передала «Роснефть»
1/7
Алексей Куденко / РИА Новости
В том же 2012 году в подмосковном Томилине открылся завод совместного предприятия «Ростеха» и Leonardo Helicopters по сборке итальянских вертолетов. Первой стали собирать люксовую модель AW139
2/7
Алексей Куденко / РИА Новости
Итальянские вертолеты нравятся губернатору Московской области Андрею Воробьеву. В 2013 г. он посещал завод по их сборке в Томилине, а с 2014 г. начал совершать рабочие поездки по Подмосковью на AW139, арендованном у компании «Руссэйр»
3/7
Максим Стулов / Ведомости
«Роснефть» оказалась одним из крупнейших владельцев люксовых вертолетов в России: например, у ее структур в собственности десять из 24 зарегистрированных в России итальянских вертолетов AW139, очень популярных у статусных пассажиров. Компания тратит на оплату VIP-перелетов до 10 млрд руб. в год
4/7
berdankin.livejournal.com
Два вертолета AW139 закупила РЖД. Это было во времена экс-президента Владимира Якунина, сейчас этих вертолетов в компании не видно, возможно, их отдали в лизинг, рассказал ее сотрудник
5/7
valday.com
Четыре AW139, включая один, арендованный у «Роснефти», а также и три из шести зарегистрированных в России Еurocopter EC-155 – тоже хорошо подходящих для VIP-перелетов, эксплуатирует авиакомпания «Руссэйр», совладельцем которой был менеджер из структур бизнесмена Геннадия Тимченко. Вертолеты «Руссэйр» часто летали на вертолетную площадку «Валдай» (на фото), которая находится рядом с президентской резиденцией «Ужин», заметили пользователи форума radioscanner.ru
6/7
Авиация Коми
Два вертолета Еurocopter ЕС-155 есть у «Газпрома». Они, по словам представителя компании, используются в основном для перевозки персонала на морские объекты. Этой весной один из газпромовских ЕС-155 видели на территории Загорского трубного завода в Подмосковье в тот день, когда туда прилетал предправления газового концерна Алексей Миллер
Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
Материал добавлен в «Избранное»
Удалить материал из «Избранного»?
Материал удален из «Избранного»
Госдума одобрила в третьем, окончательном, чтении закон о сохранении льгот по земельному налогу и налогу на имущество в прежних границах пенсионного возраста. Инициативу в верхнюю палату внес президент Владимир Путин. Документ вступит в силу с 1 января 2019 г., после того как его одобрит Совет Федерации и подпишет президент.
Таким образом, после повышения пенсионного возраста с 2019 г.льготы станут предоставлять «не в связи с выходом на пенсию, а при достижении текущего пенсионного возраста» - 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, объясняла вице-премьер Татьяна Голикова. В сентябре Госдума приняла закон о поэтапном повышении пенсионного возраста для женщин до 60 лет, для мужчин — до 65 лет.
В пояснительной записке к инициативе отмечалось, что она должна обеспечить дополнительные социальные гарантии россиянам в связи с предстоящей пенсионной реформой.
Изначально правительство призывало повысить пенсионный возраст для женщин до 63 лет. В августе Путин предложил более мягкий вариант — лишь до 60 лет. Президент выступил также за сохранение льгот в действующих границах пенсионного возраста. Он подчеркивал, что из-за демографической ситуации и тенденций на рынке труда тянуть с повышением пенсионного возраста «дальше нельзя».
Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
Материал добавлен в «Избранное»
Удалить материал из «Избранного»?
Материал удален из «Избранного»
Гендиректор SAP СНГ Наталья Парменова покинула свой пост, сообщил «Ведомостям» источник в компании и подтвердила представитель SAP Татьяна Зверева. До назначения нового генерального директора его обязанности будет исполнять исполнительный директор Дмитрий Красюков.
Парменова возглавила российский офис SAP в феврале этого года, сменив на этом посту Павла Гонтарева. С 2003 по 2010 г. она была директором по работе с ключевыми клиентами SAP в Швейцарии. С 2013 г. Парменова работала на позиции исполнительного директора в SAP СНГ. Красюков также работает в SAP с 2003 г.
Парменова провела на посту гендиректора SAP девять месяцев. Как правило, ее предшественники занимали эту должность чуть менее двух лет. Гонтарев руководил компанией с марта 2016-го по январь 2018 г., его предшественник Вячеслав Орехов занял этот пост в 2014 г. С июля 2011 г. по январь 2013 г. компанию возглавлял Игорь Богачев, впоследствии ставший руководителем IT-кластера «Сколково», откуда он перешел в компанию «Цифра» (входит в группу «Ренова» Виктора Вексельберга), занимающуюся промышленным интернетом вещей. Еще раньше SAP СНГ руководил Владислав Мартынов, ныне известный как гендиректор Yota Devices (разработчик смартфона с двумя экранами YotaPhone) и член набсовета блокчейн-платформы Ethereum Foundation.
Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
Материал добавлен в «Избранное»
Удалить материал из «Избранного»?
Материал удален из «Избранного»
Полиция установила еще троих участников инцидента, в котором участвовали футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.
Среди этих троих есть младший брат Александра Кокорина, говорится в сообщении. Брат Кокорина задержан по подозрению в совершении преступления. МВД не уточняет его имя. Однако «Советский спорт» писал, что у Кокорина есть 19-летний брат Кирилл.
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев подозреваются в избиении людей 8 октября: водителя телеведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталия Соловчука — у гостиницы «Пекин» в центре Москвы, а также директора департамента в Минпромторге Дениса Пака — в столичном кафе. В результате второго конфликта, сообщало министерство, пострадал и гендиректор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин. Кокорин и Мамаев в настоящее время задержаны. Изначально по обоим фактам были возбуждены уголовные дела по ст. 116 УК «Побои», но затем следствие возбудило и выделило в отдельное производство дело по ч. 2 ст. 213 УК «Хулиганство».
«Краснодар» объявил о планах разорвать контракт с Мамаевым, а «Зенит» заявил, что примет решение о наказании Кокорина после правовой оценки его действий.
Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
Материал добавлен в «Избранное»
Удалить материал из «Избранного»?
Материал удален из «Избранного»
Президенту России Владимиру Путину доложат всю информацию о случившейся аварии с «Союзом МС-10». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Когда это произойдет, он сказать затруднился: «Я сейчас не могу сказать наверное, Рогозин (руководитель "Роскосмоса". – Прим. «Ведомостей»), наверное, занят».
Пока никаких встреч и совещаний в связи с аварией «Союза» у Путина не запланировано, подтвердил Песков, отвечая на уточняющие вопросы журналистов. «Слава богу, космонавты живы. Это сейчас самое главное», — сказал он.
В четверг при запуске «Союза МС-10» к МКС с новым экипажем произошла авария. Корабль совершил аварийную посадку в Казахстане. В составе экипажа были космонавт «Роскосмоса» Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг. «Экипаж приземлился. Все живы», – сообщил Рогозин. Причина аварии пока официально неизвестна. ЧП могло произойти из-за плохого крепления боковых блоков второй ступени ракетоносителя, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Бизнес
Новости
АТОР сообщил о планах «Росстура» продолжить работу
Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
Материал добавлен в «Избранное»
Удалить материал из «Избранного»?
Материал удален из «Избранного»
«Росстур» планирует продолжить туроператорскую деятельность. Соответствующее сообщение от компании получили турагентства, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Ранее в октябре пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина рассказала, что «Росстур» объявит об остановке работы. По ее словам, такое заявление должен сделать гендиректор «Росстура» Александр Недополз «в ближайшее время». Причина – отсутствие средств для погашения задолженности перед туроператорами, сказала Тюрина. АТОР также сообщала, что «Росстур» планирует завершить туроператорскую деятельность и объявит об этом 5 или 8 октября, но при этом продолжит заниматься агентской деятельностью.
«Росстур» приостановил сотрудничество сразу с четырьмя крупными туроператорами — PEGAS Touristik, Coral Travel, Sunmar и «Интурист». Долги «Росстура» перед партнерами могут составлять примерно $3,5 млн, оценивали в РСТ.
Instagram составил топ-10 самых популярных городов мира
Pixabay
Instagram составил топ-10 самых популярных городов мира в 2017 г. В рейтинг включены два российских города. Список мегаполисов был составлен на основе геотегов городов, в которых было сделано больше всего фотографий. На первом месте рейтинга - Нью-Йорк
1/10
Kyle Myburgh / Unsplash
Вторым по популярности в Instagram оказался Лондон
2/10
Евгений Разумный / Ведомости
На третьем месте рейтинга расположилась Москва. «Мы ожидаем, что по итогам 2017 г. Москву посетят более 21 млн туристов, в том числе 4,5 млн иностранцев. Для сравнения, в 2016-м в столице побывали 19 млн путешественников. В целом с 2010 г. поток туристов вырос на 65%», - прокомментировала рейтинг заммэра Москвы Наталья Сергунина (цитата по «Интерфаксу»)
3/10
Depositphotos/PhotoXPress
На четвертом месте рейтинга бразильский город Сан-Паулу
4/10
Pixabay
Париж замыкает пятерку самых популярных городов
5/10
Unsplash
Лос-Анджелес оказался на шестом месте рейтинга
6/10
Unsplash
Санкт-Петербург - второй российский город, вошедший в рейтинг Instagram. Он оказался на седьмой строчке топ-10 самых популярных городов мира
7/10
Pixabay
На восьмой строчке рейтинга - столица Индонезии Джакарта
8/10
Pixabay
На девятом месте топ-10 самых популярных городов мира расположился Стамбул
9/10
Pixabay
На последнем месте рейтинга самых популярных городов мира по версии Instagram находится Барселона
Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
Материал добавлен в «Избранное»
Удалить материал из «Избранного»?
Материал удален из «Избранного»
Россельхознадзор попросил группу «Черкизово» усилить внутренний контроль качества и безопасности продукции. Об этом заявил руководитель службы Сергей Данкверт, сообщает «Интерфакс».
«Мы просто выработали механизм, чтобы они помимо своей лаборатории еще использовали нашу центральную научно-методическую лабораторию для того, чтобы осуществлять систему внутреннего контроля. То есть мы попросили усилить систему внутреннего контроля», – сказал Данкверт. По его словам, на прошлом неделе он встречался с гендиректором «Черкизово» Сергеем Михайловым, а также в среду с одним из директоров группы «Черкизово».
Ранее Россельхознадзор обратился в суд с просьбой приостановить работу Петелинской птицефабрики, входящей в группу «Черкизово», либо оштрафовать предприятие на сумму от 700 000 до 1 млн руб. Причина – повторное выявлении в продукции компании сальмонеллы и листерии. В мае 2018 г. по этой же причине Петелинскую птицефабрику оштрафовали на 300 000 руб. Суд назначил рассмотрение дела на 1 ноября.
Петелинская птицефабрика специализируется на производстве охлажденного мяса птицы под брендом «Петелинка», сказано на сайте «Черкизово». Это крупнейший производитель в Москве и Московской области, ее мощность – около 56 000 т мяса птицы в живом весе в год, говорится там же. «Черкизово» – лидер по производству мяса птицы в России, в 2017 г. группа выпустила 615 000 т.
Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
Материал добавлен в «Избранное»
Удалить материал из «Избранного»?
Материал удален из «Избранного»
Сенаторы США от обеих партий — демократ Крис Мерфи и республиканец Рон Джонсон — разработали законопроект о помощи Центральной и Восточной Европе в преодолении энергетической зависимости от России.
Предполагается, что в 2019-2023 гг. США смогут выделить $1 млрд американским компаниям на финансирование стратегических энергетических проектов, в «избранных» странах Европы, чтобы помочь диверсифицировать энергетику и «противостоять влиянию России». Речь идет о создании газотранспортной инфраструктуры в виде терминалов СПГ, реверсных соединений и хранилищ газа, а также распределенных электросетей. Помимо этого сенаторы хотят выделять $5 млн ежегодно на проектные разработки в этой области.
«Мы с полным основанием вложили миллиарды в укрепление обороны в Восточной Европе, но не стоит забывать о столь же опасном, удушающем энергетическом доминировании России в регионе, — заявил Мерфи. — Владимир Путин многое себе позволяет, потому столь значительная часть Европы находится в энергетической зависимости от России. Помогая нашим союзникам находить новые источники энергии, поддерживая стратегические проекты, мы сможем ослабить путинскую хватку в Европе и создать рабочие места в США».
Президент США Дональд Трамп недавно в очередной раз раскритиковал Германию за энергетическую зависимость от России. «Германия станет полностью зависимой от российской энергетики, если немедленно не сменит свой курс», – подчеркнул Трамп, имея в виду проект газопровода «Северный поток – 2» в обход Украины. В 2017 г. США начали поставлять СПГ танкерами в Европу — американский газ закупают Польша и Литва.
Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
Материал добавлен в «Избранное»
Удалить материал из «Избранного»?
Материал удален из «Избранного»
Председатель правительства Дмитрий Медведев подписал постановление, увеличивающее ставку оплаты труда адвокатов, работающих по назначению следствия или суда.
Как следует из опубликованного документа, повышение будет поэтапным. Если сейчас за день работы в суде адвокат получает 550 руб., то со следующего года — уже не менее 900 руб. С 2020 г. размер минимальной ставки вырастет до 1250 руб., а с 2021 г. — до 1500 руб.
Президент Федеральной палаты адвокатов (ФПА) Юрий Пилипенко заявил, что это «справедливое решение социальной проблемы». О необходимости увеличить оплату труда по назначению адвокаты говорят давно, а в этом году палата адвокатов Ивановской области даже инициировала коллективное обращение к президенту по этому поводу.
По данным ФПА, в большинстве регионов работа бесплатным защитником составляет до 80% всей занятости адвокатов. Но при существующем размере оплаты труда, даже если адвокат полный месяц будет ежедневно участвовать в обычном уголовном судопроизводстве по назначению, размер оплаты его труда составит лишь 12 100 руб. (а после вычета налогов и других обязательных платежей — менее 10 000 руб.).