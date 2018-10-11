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Россельхозбанк повысил ставки вкладов

Россельхозбанк (РСХБ) с 11 октября изменил доходность вкладов в долларах и рублях. Ставки рублевого вклада «Доходный» увеличились на 0,1-0,55 процентного пункта (п. п.). Наибольшие изменения коснулись депозита на девять месяцев на сумму от 1,5 млн руб. с открытием в дистанционных каналах обслуживания. Теперь ставки «Доходного» составляют 6-8% годовых. Ставку 8% годовых в РСХБ можно получить, открыв вклад на четыре года с выплатой процентов в конце срока.

В долларах «Доходный» теперь можно открыть под 0,15-3,85% годовых. Они выросли на 0,1-0,45 п. п.

Ставки вклада в валюте 8 октября повысил и другой госбанк — ВТБ. Теперь доходность вклада «Выгодный» составляет 1,75-3,1% годовых в долларах и 0,55-095% годовых - в евро.

ЦБ повысил ключевую ставку с 17 сентября до 7,5% годовых. Многие крупные банки с августа повышают ставки вкладов. Средняя максимальная ставка депозитов населения в банках из топ-10 по размеру активов (ее рассчитывает ЦБ) в третьей декаде сентября составила 6,71% годовых, увеличившись на 0,06 п.п. за 10 дней.