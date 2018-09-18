Ставки рублевых вкладов продолжают рост после повышения ключевой ставки
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С 18 сентября сразу три крупных банка – Промсвязьбанк, «Открытие» и «Русский стандарт» – повышают ставки рублевых вкладов.
Как поднялись ставки
Доходность розничных вкладов «Открытия» выросла в зависимости от срока на 0,2–1,2 процентного пункта (п. п.), а максимальная достигла 6,6% годовых для обычных клиентов и 6,7% для премиальных (вклады на 1 год).
Промсвязьбанк повысил рублевые ставки розничных вкладов повторно. Предыдущий раз банк увеличил их 7 сентября на 0,2–0,3 п. п., а теперь – еще на 0,1–0,3 п. п. – ставка достигла 6,7% годовых (при вложениях на 367, 547, 731 день).
В «Русском стандарте» рост составил 0,25 п. п., а максимальная ставка в рознице достигла 6,75% годовых при вложении на 360 и 720 дней.
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